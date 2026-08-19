[오늘의 정치일정] 8월 19일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 18일 청와대에서 민주당 당대표·후보자 만찬 간담회를 했다
- 외교장관은 18일 외통위와 한중 외교장관회담 일정을 소화했다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당은 18일 지방행보와 방송출연에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
18:30 더불어민주당 당대표·후보자 만찬 간담회 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
18:00 한중 외교장관회담 및 만찬
-1차관
10:00 외교통일위원회 전체회의
-2차관
10:00 외교통일위원회 전체회의
<통일부>
-장관
10:00 외교통일위원회 전체회의
-차관
10:00 외교통일위원회 전체회의
<국방부>
-장관
10:00 법제사법위원회 전체회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
2026 을지훈련
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
08:40 전재수 부산광역시장 예방(부산광역시청 7층 의전실)
09:40 부산 현장 최고위원회의(부산광역시당 3층 대회의실)
11:20 노무현 前 대통령 묘역 참배(노무현 대통령 묘역)
14:00 문재인 前 대통령 예방(평산마을 사저)
-한병도 원내대표
09:40 부산 현장 최고위원회의
11:20 노무현 前 대통령 묘역 참배
14:00 문재인 前 대통령 예방
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:10 펜앤마이크TV '허현준의 굿모닝 대한민국' 출연
-정점식 원내대표
11:00 박근혜 前 대통령 예방(대구 달성군 사저)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
15:20 MBC 뉴스외전 출연
17:10 채널에이 뉴스 TOP10 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 민생기병대 거제시 수해복구 지원활동(거제 고현시장 및 옥현동 일대)
-김준형 원내대표
07:20 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
10:00 외교통일위원회 전체회의
14:00 남북이산가족 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 추진 학술대회(국회 의원회관 제10간담회의실)