[오늘날씨] 전국 곳곳 비·소나기…서울 등 폭염주의보

AI 핵심 요약beta
- 19일 전국 곳곳에 비·소나기 내렸다.
- 서울 32도 등 폭염주의보가 이어졌다.
- 미세먼지 좋음, 비 5~30mm 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 19일은 전국 곳곳에서 비와 소나기가 내릴 전망이다. 서울 한낮 기온이 32도까지 오르는 등 전국에서 폭염주의보도 이어진다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방은 대체로 구름이 많겠고 남부지방은 흐리겠다. 강원영동은 대체로 맑겠다. 충남, 충북남부, 경북중부는 오후에 대기가 불안정해 소나기가 내리겠다. 전라지방과 경북남부, 경남은 아침부터 비가 내리기 시작해 오후까지 이어진 후 그치겠다. 제주도는 흐리겠다.
예상 강수량은 충남, 충북남부, 전라도, 경상도(경북북부제외) 5~30mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 26도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 33도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 31도 ▲광주 33도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com