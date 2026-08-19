"건강 생활 습관만 지켜도"…대사이상 지방간 위험 32% '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 19일 건강습관과 지방간 위험을 분석했다.
- 건강한 생활습관을 많이 실천할수록 위험이 낮아졌다.
- 식생활·운동·비흡연을 함께 하면 위험이 32% 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
성인 4명 중 1명, 지방간질환
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강한 식생활, 신체활동, 비흡연 등 건강 생활 습관을 실천할 경우 대사이상 지방간 질환 위험을 최대 32%까지 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
질병관리청 국립보건연구원은 19일 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 건강한 생활 습관이 대사이상 지방간 질환 위험 감소와 관련이 있다고 밝혔다.
대사이상 지방간 질환은 간에 지방이 쌓이면서 비만, 당뇨병 등 심장 대사 위험 요인을 동반하는 만성 간 질환이다. '비알코올성 지방간 질환'으로 불리며 간경변증으로 진행되거나 심혈관 질환과도 관련돼 꾸준한 관리가 필요하다.
이번 연구에서 우리나라 성인의 대사이상 지방 간질환 유병률은 24.1%로 집계됐다. 성인 4명 중 약 1명 꼴 이다.
연구팀은 2016년부터 2021년까지 국민건강영양조사에 참여한 19~80세 성인 남녀 2만3111명의 자료를 분석했다. 건강한 식생활, 충분한 신체활동, 비흡연, 적절한 수면 4가지 건강한 생활습관과 대사이상 지방간 질환의 관련성을 살폈다.
연구 결과, 건강한 생활습관을 많이 실천할수록 대사이상 지방간 질환을 가지고 있을 가능성이 낮게 나타났다. 건강한 생활습관을 0~1개 실천한 군과 비교했을 때 2개 실천군은 17.5%, 3~4개 실천군은 28.6% 낮았다.
특히, 생활습관 요인을 조합해 분석한 결과 건강한 식생활, 충분한 신체활동, 비흡연을 함께 실천할 때 대사이상 지방간 질환 위험이 약 32% 낮아져 감소 효과가 가장 뚜렷하게 나타났다. 단일 생활 습관이 아닌 '복합적인 건강
생활 습관'이 간 건강에 미치는 영향을 확인했다는 점에서 큰 의미가 있다.
연구팀은 "대사이상 지방간 질환은 비만, 인슐린 저항성, 혈압 및 지질 이상 등 다양한 심장대사 위험요인과 밀접하게 연결돼 평소 생활습관 관리가 중요하다"며 "이번 연구는 국내 성인을 대표하는 국민건강영양조사 자료를 활용해 건강한 생활습관과 대사이상 지방간질환 간의 관련성을 확인했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.
김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부장은 "대사이상 지방간 질환은 간 질환에 국한되지 않고 심혈관 질환 등 만성 질환 부담과도 관련될 수 있어 조기 예방과 관리가 중요하다"며 "국민 건강 증진을 위해 생활습관 개선과 만성 질환 예방 전략 수립에 필요한 과학적 근거를 지속적으로 마련해 나가겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com