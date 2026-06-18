금산군 '아토피자연치유마을' 입주자 모집…월 35만 원

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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 이달 말까지 아토피자연치유마을 치유주택 입주자를 모집한다고 18일 밝혔다.

모집 규모는 총 13세대며 이중 10세대는 신규 입주가족에게 배정하고 3세대는 기존 마을입주가족에게 배정한다.

아토파자연치유마을 신규 치유주택 전경. [사진=금산군] 2026.06.18 gyun507@newspim.com

신규 주택은 지상 2층(연면적 82.88㎡, 누다락 별도) 규모의 단독주택이다.

입주 자격은 공고일 기준 아토피 또는 천식 진단을 받은 중학생 이하의 자녀를 둔 가족이며 해당 자녀가 금산군 내 아토피·천식 안심학교(유치원·초·중)에 재학 중이거나 입학·전학 예정이어야 한다.

또 임대차 계약을 체결할 경우 보호자와 환아가 해당 주소지로 주민등록을 이전해야 하며 감염병 환자나 반려동물(개, 고양이 등) 동반자 등은 입주 대상에서 제외된다.

주택 당 보증금은 500만 원이며 월 임대료는 35만 원으로 책정됐으며 계약기간은 2년 단위로 체결한다. 또 아토피 또는 천식을 진단 받은 중학생 이하 자녀가 아토피 천식 안심학교를 졸업할 때까지 연장이 가능하다.

참여를 희망하는 가족은 입주 신청서와 의견서, 개인정보 동의서, 환아 진단서(신청일 기준 1년 이내 발급분) 등의 서류를 갖춰 금산군보건소 보건행정과에 방문하거나 우편(등기), 전자우편(이메일)을 이용해 제출하면 된다.

접수 마감 후 서류심사를 통해 자녀 수, 입주 기간, 입주 예정일 등을 종합적으로 고려해 최종 입주자를 선정하고 군 홈페이지 게시 및 개별 통지할 계획이다.

입주 일정은 7월 13일부터 8월 31일까지다.

관련한 자세한 내용은 금산군청 홈페이지의 고시·공고 게시판을 확인하거나 금산군보건소 보건행정과 지역보건팀에 문의하면 된다.

gyun507@newspim.com