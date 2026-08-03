보로노이, EGFR 표적치료제 'VRN11' 홍콩 IND 승인

호주에 이어 홍콩서 1b/2상 임상시험 개시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 보로노이가 차세대 EGFR 표적치료제 VRN11의 1b/2상 임상시험 계획(IND)을 홍콩 보건부로부터 승인받았다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 홍콩 임상은 EGFR 비소세포폐암 분야 전문가인 Prince of Wales Hospital의 Molly Li 교수가 주도한다. 호주에 이어 홍콩에서 치료 경험이 없는 환자를 대상으로 임상을 개시하게 된다.

보로노이 로고. [로고=보로노이]

VRN11은 기존 치료 이후에도 질병이 진행된 환자를 대상으로 한 임상에서 뛰어난 효능과 내약성을 확인했다고 회사는 설명했. 특히 3세대 치료제 이후 뇌전이가 발생한 환자군에서 다수의 두개내 완전관해(CR) 사례를 보였으며, 두개내 무진행생존기간(intracranial PFS)은 현재 분석 시점 기준 중앙값에 도달하지 않았다. 환자의 80%가 치료를 지속하고 있어 9개월 이상의 장기적인 두개내 질병 억제 효과가 기대된다.

보로노이 관계자는 "글로벌 주요 국가에서 1b/2상 임상을 순조롭게 확대하고 있다"며 "현재까지 IND가 승인된 국가 외에도 한국, 캐나다, 싱가포르, 말레이시아, 스페인, 프랑스 등에서 국가별 임상시험계획 승인 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com