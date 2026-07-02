JW이종호재단, 기초과학자 장학생 네트워킹데이 개최

AI 핵심 요약beta
- JW이종호재단은 최근 과천 JW사옥에서 기초과학자 장학생 네트워킹데이를 개최했다고 2일 밝혔다.
- 행사에서는 선배 연구자들이 연구 경험과 진로 설계 과정을 공유하고 장학생들이 커리어 로드맵 발표와 R&D 시설 견학을 했다.
- 재단은 기초과학자 주거지원 장학사업을 확대하고 10월 1일부터 31일까지 2027 기초과학자 장학생을 모집할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약의 공익재단인 JW이종호재단은 최근 경기 과천시 JW사옥에서 '기초과학자 장학생 네트워킹데이'를 개최했다고 2일 밝혔다.
올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 기초과학자 장학생 간 교류를 확대하고 선배 연구자들의 경험 공유를 통해 진로 탐색을 지원하기 위해 마련됐다.
JW이종호재단은 2020년부터 기초과학 분야 박사과정 1년 차 이상 연구자를 대상으로 주거안정비를 지원하는 '기초과학자 주거지원 장학사업'을 운영하고 있다.
행사에서는 학계와 산업계에서 활동 중인 선배 장학생들이 멘토로 참여해 연구 경험과 진로 설계 과정을 소개했다. 장학생들은 커리어 로드맵 발표와 질의응답을 통해 연구자로서의 진로와 연구 방향에 대해 의견을 나눴다.
참가자들은 JW사옥 내 연구개발(R&D) 시설도 견학했다. 재단은 이번 프로그램이 기초과학 연구와 신약 개발 과정을 이해하는 데 도움이 되도록 구성됐다고 설명했다.
행사에 참석한 포항공과대학교(POSTECH) 합성생물학 전공 이건후 박사는 "학계와 산업계에서 활동하는 선배들의 진로 경험을 듣고 다른 장학생들과 교류할 수 있어 앞으로의 연구와 진로를 고민하는 데 도움이 됐다"고 말했다.
JW이종호재단 관계자는 "기초과학은 제약산업 발전의 기반이 되는 분야"라며 "장학생들이 안정적으로 연구를 이어가고 연구자 간 네트워크를 구축할 수 있도록 지원 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 JW이종호재단은 오는 10월 1일부터 31일까지 '2027 기초과학자 장학생'을 모집할 예정이다. 모집 요강은 9월 중 재단 홈페이지를 통해 공개된다.
sykim@newspim.com