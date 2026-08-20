신한라이프, 상반기 VOC 개선과제 134건 발굴…74건 완료

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 20일 VOC 기반 개선을 강화했다
- 지난해 231건·올해 상반기 74건을 완료했다
- 지급증명서 간소화와 비대면 편의성도 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 고객의 목소리(VOC)를 기반으로 서비스와 업무 프로세스를 개선하며 고객중심경영을 강화하고 있다고 20일 밝혔다.
신한라이프는 고객센터 상담과 민원, 영업현장 의견 등을 분석해 지난해 231건의 프로세스를 개선했다. 올해 상반기에도 134건의 개선과제를 발굴해 이 가운데 74건을 완료했다.
대표적으로 보험금 지급증명서 발급 절차를 간소화했다. 기존에는 보험금을 지급받은 고객이 콜센터에 별도로 요청해야 했지만, 보험금 지급 알림톡에서 증명서 발급 화면으로 바로 연결되도록 기능을 추가했다.
보험료 미납에 따른 계약 실효 안내도 강화했다. 보험료 미납 3개월·6개월·14개월 차에 추가 안내를 제공해 고객이 계약 상태를 인지하고 계약 유지나 부활에 나설 수 있도록 했다.
이와 함께 SOL라이프 앱의 메인 화면과 검색 기능을 개선하고, 휴면보험금 자동지급과 디지털 사고보험금 청구 서비스를 확대하는 등 비대면 업무 편의성도 높였다.
신한라이프는 하반기에도 현재 개선 예정인 60건의 과제를 순차적으로 추진하고, 다양한 고객 접점에서 추가 개선과제를 발굴할 계획이다.
신한라이프 관계자는 "고객의 작은 불편도 놓치지 않고 해결하는 것이 고객중심경영의 시작"이라며 "고객 신뢰를 모든 의사결정의 출발점으로 삼고 편리하고 합리적인 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com