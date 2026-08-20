김윤덕 장관, 서울시장 만나 "순증효과 큰 도심 나대지 주택 공급 필요"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 장관이 20일 오세훈 시장과 만나 주택공급을 논의했다.
- 용산공원 등 서울 도심 나대지 공급 필요성을 강조했다.
- 재개발·재건축 속도와 도심 공급 확대 협력을 제안했다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 오세훈 서울시장과 만나 용산공원 등 서울 도심 나대지에 대한 주택 공급 필요성을 강조했다.
20일 국토교통부에 따르면 이날 오전 김윤덕 장관은 오세훈 서울시장을 만나 이같은 내용의 '8.13 대책' 후속조치와 주택공급 협력 방안을 논의했다.
김 장관과 오 시장은 지난 7월 24일 이후 다시 만나 국민이 체감할 수 있는 주택공급 확대를 위해 주요 공급 현안에 대해 의견을 나눴다.
김 장관은 우선 "서울은 16개 시도 중 집값상승률, 주택보급률 등 여러지표로 볼 때 주택공급 여건이 가장 열악한 상황임에 따라 도심 내 주택공급을 대폭 늘려야 한다는 목소리를 귀 기울여 들을 필요가 있다"고 강조했다. 아울러 그는 "재개발 재건축은 중요한 공급수단이라고 생각하며 제도개선을 통해 사업속도를 높일 계획이지만 멸실에 따른 단기공급 감소라는 한계도 있는 만큼 순증효과가 큰 용산공원, 그린벨트(개발제한구역)와 같은 도심 나대지 등에 주택을 공급하는 방안도 함께 전향적으로 검토할 필요가 있다"고 언급했다.
이어 김 장관은 "서울에 주택을 한 채라도 더 지을 수 있는 방법이 있다면 국토부는 언제든 서울시와 대화할 준비가 되어 있다"면서 "앞으로도 주거난 해결을 위해서라면 가용한 모든 수단을 열어두고, 서울시와 함께 답을 찾아가겠다"고 의지를 밝혔다.
donglee@newspim.com