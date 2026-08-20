여야, 용산공원특별법·도시정비법·도시재정비촉진법 처리 다음 주로 연기

AI 핵심 요약beta
- 여야가 20일 본회의서 70여개 법안 처리를 합의했다
- 용산공원특별법 등 부동산 공급 법안은 다음주로 미뤘다
- 전반기 법안과 법사위 통과 법안은 재논의하기로 했다
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"국토장관과 서울시장 논의 중...지켜보고 반영해 차주 처리키로"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 여야가 20일 국회 본회의에서 70여개 법안을 상정해 처리하기로 합의했다. 다만 관심을 모았던 부동산 공급 확대를 위한 용산공원특별법과 도시정비법, 도시재정비촉진법 등의 처리는 다음 주로 미루기로 했다.
천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표와 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 오전 본회의 안건 조율을 마친 뒤 기자들을 만나 이같이 밝혔다.
천 수석은 "국토부 장관과 서울시장이 주택공급 등의 문제를 갖고 논의를 진행하고 있는 것으로 안다"며 "용산공원특별법, 도시정비법, 도시재정비촉진법 등은 논의 내용을 지켜보고 반영해 다음주에 처리하는 것으로 의견을 모았다"고 말했다.
이어 "오늘 본회의에서 여야가 논의해 70여개의 법안을 상정하고 처리하기로 했다"며 "전반기에 논의됐지만 처리되지 않아 후반기로 넘어온 법안과 후반기 국회 시작 이후 법제사법위원회(법사위)를 통과해 본회의에 부의된 법안 등을 포함해 처리하기로 했다"고 말했다.
김 수석은 "전반기에 법사위를 통과한 법안과 후반기에 우리당 법사위원들이 퇴장한 상태에서 통과한 법안들이 있다"며 "특히 전반기 통과 법안 중 법사위에서 전혀 협의 없이 통과된 법안들이 있어 조금 더 논의해 필요하면 조정안을 만들기로 논의했다"고 설명했다.
jeongwon1026@newspim.com