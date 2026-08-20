현대해상, 페달 오조작 방지장치 장착 시 車보험료 최대 24% 할인

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 20일 페달 오조작 안전 보조장치를 특약에 추가했다.
- 오는 21일 이후 계약부터 적용돼 보험료를 최대 24.1% 할인한다.
- 할인 대상 첨단안전장치는 7개에서 8개로 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 자동차보험 '첨단안전장치 장착 할인 특약' 가입 대상에 '페달 오조작 안전 보조장치'를 추가한다고 20일 밝혔다.
이번 개정은 오는 21일 이후 보험계약 효력이 발생하는 계약부터 적용된다. 첨단안전장치 장착 수에 따라 자동차보험료를 최대 24.1%까지 할인받을 수 있다.
페달 오조작 안전 보조장치는 운전자가 가속페달과 브레이크 페달을 혼동해 급가속하는 상황을 감지해 차량의 이상 가속을 억제하거나 운전자에게 경고하는 장치다. 주차장이나 상가 밀집지역 등 저속 주행 환경에서 발생할 수 있는 페달 오조작 사고 예방에 활용된다.
현대해상은 지난해 10월 주차 충돌방지 보조장치(PCA)를 할인 대상에 추가한 데 이어 이번에 페달 오조작 안전 보조장치까지 포함하면서 할인 대상 첨단안전장치를 기존 7개에서 8개로 확대했다.
현대해상 관계자는 "페달 오조작 사고 예방에 대한 사회적 관심이 높아지면서 보험사의 역할도 사고 보상을 넘어 예방으로 확대되고 있다"며 "이번 개정이 첨단안전장치 보급 확대와 안전운전 문화 정착에 기여하기를 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com