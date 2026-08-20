삼성카드, 신세계백화점 '5메이징 카드 페스타'…최대 10% 상품권 혜택

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드가 20일 신세계백화점과 제휴행사를 시작했다
- 오는 30일까지 신세계 제휴 삼성카드 혜택을 제공했다
- 50만원 결제 사은품과 무이자할부 등 혜택을 내놨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 신세계백화점과 오는 30일까지 신세계 제휴 삼성카드 고객을 대상으로 '5메이징 카드 페스타'를 진행한다고 20일 밝혔다.
행사 기간 전국 신세계백화점에서 사은품 증정과 신백리워드 적립, 신세계상품권 증정, 무이자할부, 카테고리별 할인쿠폰 등의 혜택을 제공한다.
신세계 제휴 삼성카드로 당일 합산 50만원 이상 결제한 고객에게는 '푸빌라 자수 볼앤체인 에코백'을 증정한다.
워치·주얼리 단일 브랜드에서 결제하면 금액에 따라 최대 7%의 신백리워드를 받을 수 있다. 리빙과 아동 카테고리에서는 참여 브랜드 결제 시 최대 10% 상당의 신세계상품권을 제공한다.
결제 부담을 낮추기 위한 무이자할부 혜택도 마련했다. 신세계백화점에서 신세계 제휴 삼성카드로 5만원 이상 결제하면 최대 5개월 무이자할부를 이용할 수 있다.
신세계백화점 앱에서는 ▲식음료(F&B) ▲워치·주얼리 ▲코스메틱 ▲푸드마켓 ▲스트리트·스포츠 패션 ▲남성·여성 패션 ▲아동 등 7개 카테고리별 할인쿠폰을 제공한다.
신세계백화점 프리미엄 여행 플랫폼 'VIA SHINSEGAE' 출시 1주년을 기념한 온라인 혜택도 마련했다. 최대 10% 할인 쿠폰팩을 제공하고, 신세계 제휴 삼성카드로 결제하면 최대 3% 캐시백 혜택을 받을 수 있다.
삼성카드 관계자는 "신세계백화점을 찾는 고객들이 다양한 쇼핑 카테고리에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 행사를 준비했다"며 "앞으로도 신세계백화점과 함께 차별화된 쇼핑 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com