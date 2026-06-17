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JW중외제약, 'AI신약개발지원' 선정…항암 신약 발굴 속도

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  • JW중외제약이 17일 복지부 AI신약개발 과제 주관기관으로 선정됐다고 밝혔다
  • 제이웨이브와 합성자동화 연계한 자율 연구 플랫폼을 고도화해 항암 신약후보물질을 개발한다
  • 3년간 22억원 지원받아 C&C신약연구소와 후보물질 검증 및 비임상 진입을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자체 AI 신약개발 플랫폼 '제이웨이브' 활용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 보건복지부가 주관하는 '2026년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업'의 '구조기반 AI신약개발지원' 과제 주관연구개발기관으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

구조기반 AI신약개발지원 사업은 보건복지부가 올해 신설한 사업으로, 구조기반 약물 발굴 기술과 생성형 AI, AI 에이전트 기술 등을 활용해 저분자 신약개발 플랫폼을 고도화하고 신약후보물질을 발굴하는 것을 목표로 한다.

[사진=JW중외제약]

구조기반 약물 발굴은 질환과 관련된 표적 단백질의 3차원 구조와 약물 결합 부위를 분석해 유효물질을 탐색하고 최적화하는 연구 방식이다. 이번 사업은 저분자 화학합성 신약후보물질 발굴을 위한 AI 플랫폼을 보유한 기업을 대상으로 추진됐다.

JW중외제약은 공동연구개발기관인 C&C신약연구소와 함께 향후 3년간 총 22억원 규모의 정부 지원을 받아 항암 신약후보물질 발굴 연구를 진행할 예정이다.

이번 과제의 핵심은 JW중외제약의 AI 신약개발 통합 플랫폼 '제이웨이브(JWave)'와 로봇 기반 합성자동화 시스템을 연계한 자율 연구 플랫폼(Self-driving Lab) 고도화다.

제이웨이브는 500여 종의 세포주와 오가노이드, 질환 동물모델의 유전체 정보, 4만여 개의 자체 합성 화합물 데이터 등 생물·화학 빅데이터를 기반으로 운영된다. 여기에 구조 기반 모델링과 강화학습 알고리즘 등 20여 종의 AI 모델이 적용돼 유효물질 탐색부터 선도물질 최적화까지 신약 개발 전 과정의 효율성을 높이고 있다.

JW중외제약은 제이웨이브를 활용해 표적 단백질의 구조와 약물 결합 부위를 분석하고 유효성, 선택성, 약물 특성을 고려한 화합물을 설계한다. 이후 AI가 제안한 화합물을 로봇 기반 합성자동화 장비를 통해 자동으로 합성·생산하는 방식으로 연구를 진행한다.

합성자동화 시스템은 연구원이 직접 수행하던 반복적인 화합물 합성 공정을 자동화해 연구 속도와 정확도를 높이는 역할을 한다. JW중외제약은 이를 통해 설계·합성·평가로 이어지는 연구 사이클을 효율화하고 유효물질 탐색과 선도물질 최적화 기간을 단축한다는 계획이다.

C&C신약연구소는 해당 플랫폼을 통해 도출된 화합물의 유효성과 약물 특성을 검증하고 비임상 단계 진입이 가능한 항암 신약후보물질 발굴을 담당한다.

JW중외제약 관계자는 "이번 과제 선정은 자체 축적한 생물·화학 데이터와 AI 플랫폼, 합성자동화 기술을 연계한 연구 전략의 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "자율 연구 플랫폼을 지속적으로 고도화해 미충족 의료수요가 높은 질환 분야에서 혁신 신약후보물질 발굴에 속도를 내겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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