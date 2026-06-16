JW중외제약 '리바로젯', 이상지질혈증 2제 복합제 매출 1위

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유비스트 4월 기준 매출 88억원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약의 이상지질혈증 치료제 '리바로젯'이 국내 2제 복합제 시장에서 매출 1위에 올랐다. 피타바스타틴 기반 복합제의 경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대하며 이상지질혈증 치료제 시장에서 존재감을 키우고 있다.

JW중외제약은 리바로젯 2/10mg이 지난 4월 기준 이상지질혈증 2제 복합제(스타틴·에제티미브) 시장에서 매출 1위를 기록했다고 16일 밝혔다.

리바로젯 2·10㎎ 제품 이미지 [사진=JW중외제약]

의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 리바로젯 2/10mg의 4월 매출은 88억원으로 집계됐다. 시장점유율은 6.59%로 지난해 12월 기록한 매출 84억원, 점유율 6.32%보다 증가했다.

리바로젯은 피타바스타틴과 에제티미브를 결합한 국내 최초의 피타바스타틴 기반 2제 복합 개량신약이다. 피타바스타틴은 간에서 콜레스테롤 생성을 억제하고 에제티미브는 소장에서 콜레스테롤 흡수를 차단하는 기전을 갖고 있다.

제품은 종합병원과 병원, 의원 등 주요 의료기관 채널 전반에서 고른 성과를 보였다. 종합병원 채널에서는 4월 매출 45억원, 시장점유율 8.02%를 기록했다. 의원 채널에서는 매출 36억원, 점유율 5.18%를 나타냈다.

JW중외제약은 리바로젯의 성장 배경으로 LDL-C(저밀도지단백 콜레스테롤) 조절 효과와 안전성을 꼽았다. 리바로젯 2/10mg은 스타틴 단일요법으로 LDL-C 조절이 충분하지 않은 환자에게 사용되는 치료 옵션이다.

회사 측은 장기 복용 유효성과 안전성을 평가한 'VICTORY Study' 중간 결과에서도 긍정적인 데이터를 확보했다고 설명했다. 연구에 따르면 당뇨병 동반 환자군의 LDL-C 중간값은 복용 전 134mg/dL에서 48주 후 66mg/dL로 감소했다. 당뇨병이 없는 환자군 역시 159mg/dL에서 76mg/dL로 개선됐다. 공복혈당(FPG) 수치에서는 유의미한 변화가 관찰되지 않았다.

JW중외제약은 최근 피타바스타틴 1mg과 에제티미브 10mg을 결합한 '리바로젯 1/10mg'을 출시하는 등 피타바스타틴 기반 복합제 라인업 확대에도 나서고 있다.

JW중외제약 관계자는 "리바로젯의 임상적 가치가 의료 현장에서 인정받은 결과"라며 "장기적인 LDL-C 관리가 필요한 환자들에게 필요한 근거와 제품 정보를 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com