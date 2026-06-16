美민주당 잠룡 뉴섬, 법무부 수사에 "정적제거용 표적 수사"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 민주당 유력 대권 주자로 평가받는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 15일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 자신과 부인에 대한 정치적 동기의 수사를 법무부에 지시했다고 비판했다.

뉴섬 주지사는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상 성명에서 "트럼프가 나를 겨냥하는 것은 내 독설 트윗 때문이 아니다"라며 "내가 대선 출마를 검토하고 있기 때문"이라고 밝혔다.

개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 [사진=로이터 뉴스핌]

그는 최근 며칠간 연방 요원들이 가족과 친구, 전직 직원들의 집 문을 두드리며 오래된 서류를 뒤지고 있다고 주장했다. 그는 "범죄를 발견해서가 아니라 찾으려 하기 때문"이라고도 했다.

뉴섬 주지사는 이어 트럼프 대통령을 직접 향해 "기록을 소환하고 나를 수사하고 괴롭혀도 좋다. 모든 적 명단에 내 이름을 올려도 좋다. 하지만 아내와 가족은 개인적 원한에서 제외하라"고 촉구했다.

사안에 정통한 소식통에 따르면 캘리포니아주 새크라멘토의 연방 법집행 기관들은 지난해부터 뉴섬 주지사 관련 수사 여러 건을 진행해왔다. 부인 제니퍼 시벨 뉴섬에 대한 수사는 세금 문제와 그녀가 공동 설립한 성 평등 증진 비영리단체 '캘리포니아 파트너스 프로젝트'와 관련된 것으로 알려졌다.

소식통은 수사가 워싱턴이 아닌 캘리포니아에서 시작됐다고 밝혔다. 해당 비영리단체는 캘리포니아와 거래하는 일부 기부자들로부터 후원을 받았으며 뉴섬 주지사는 2020년 이후 400만 달러 이상의 기부금을 모금한 것으로 주 공시 자료에 나타났다. 뉴섬 주지사는 또 최근 토드 블란체가 법무장관 대행을 맡은 이후 자신을 둘러싼 수사가 확대됐다고 밝혔다.

2028년 민주당 대선 후보 1순위로 꼽히는 뉴섬 주지사는 조기 경선 주를 방문하는 등 전국적 입지를 높여왔으며 대선 출마를 검토하고 있다는 사실을 공개적으로 인정한 바 있다.

트럼프 행정부는 2기 들어 전 연방수사국(FBI) 국장 제임스 코미, 뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스, 전 국가안보보좌관 존 볼턴 등 정치적 반대자들을 상대로 형사 소추를 제기해왔다. 로이터통신이 지난해 11월 집계한 바에 따르면 트럼프 2기 출범 이후 최소 470명·기관·단체가 행정부의 보복 표적이 됐다.

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