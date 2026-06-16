무보, 상생무역금융 확대…중소·중견기업 수출 지원 강화

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은행·대기업 출연금 활용한 상생무역금융 성과 공유

지역 수출기업 우대금융 신설로 수출 저변 확대

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 은행·대기업과 협력한 상생무역금융을 확대해 중소·중견기업의 수출 경쟁력 강화에 나선다.

무보는 서울에서 제3회 '은행나무포럼'을 개최하고, 9개 무역보험기금 출연 은행과 산업통상부, 금융위원회 등 관계기관이 참석한 가운데 민관 협력 성과와 향후 제도 개선 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

은행나무포럼은 '은행과 함께 나누는 무역보험'의 약자로, 정부와 은행 간 공동협의체다. 지난해 5월 출범 이후 정기적인 논의를 이어오며 현장의 의견을 무역금융 제도에 반영하는 역할을 수행해 왔다.

특히 이날 포럼에서는 은행과 대기업의 출연금에 무보의 보증 레버리지 구조를 결합한 상생무역금융(SMILE)의 운영 성과와 개선 방안이 공유됐다.

장영진 한국무역보험공사 사장(왼쪽 일곱번째)이 16일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 열린 제3회 '은행나무포럼'에서 나성화 산업통상부 무역정책관(왼쪽 두번째), 김진홍 금융위원회 국장(오른쪽 첫번째), 9개 특별출연 은행 임원과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국무역보험공사] 2026.06.16 gkdud9387@newspim.com

SMILE은 은행과 대기업이 출연한 재원을 기반으로 무보가 보증을 제공해 중소·중견 수출기업에 금융지원을 확대하는 제도다. 민간 재원을 활용해 수출기업의 자금 조달을 지원하는 대표적인 상생 모델로 평가받는다.

무보는 최근 글로벌 통상환경 변화에 대응해 현지법인 맞춤형 제도를 개선하고, 지정학적 리스크 장기화로 어려움을 겪는 기업을 위해 수입금융 한도를 우대하는 등 지원을 강화하고 있다.

아울러 향후에는 지방자치단체 출연을 기반으로 지역 수출기업 대상 우대금융 사업을 신설해 지역경제 활성화에도 나설 계획이다.

장영진 무보 사장은 "은행나무포럼을 통해 은행의 수요에 맞는 제도 개선과 현장 애로사항을 실시간으로 반영하는 민관 협력 모델이 구축됐다"며 "은행·기업·공사의 팀워크를 기반으로 생산적 상생 무역금융 지원을 확대해 우리 기업의 '진짜 성장'과 '모두의 수출' 달성에 기여하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com