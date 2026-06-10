무보, 해외법인 운전자금 지원 8억달러로 확대…삼동 현장 점검

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운전자금 특별지원 한도 3억→8억달러 확대

미국·베트남 현지법인 10곳 2억6000만달러 지원

장영진 사장, 삼동 방문해 해외사업 애로사항 점검

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 글로벌 공급망 재편으로 자금난을 겪는 우리 기업 해외 현지법인을 돕기 위해 운전자금 지원 한도를 8억달러로 확대했다.

무보는 장영진 사장이 지난 9일 충북에 위치한 중견기업 삼동을 방문해 해외법인 운영 애로사항을 점검하고 유동성 지원 확대 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.

삼동은 구리·코일 등을 생산하는 전력 소재 전문기업으로 미국 테네시주 등 주요 거점에 생산 공장을 두고 있다. 최근 미국 내 전력 인프라 수요가 급증하는 가운데 무보의 해외사업금융보험 지원을 바탕으로 미국 현지에서 2000만달러 규모의 운전자금을 조달했다.

무보는 지난해 6월부터 우리 기업 현지법인에 시설자금뿐 아니라 공장 가동에 필요한 운전자금까지 직접 지원하는 '해외 현지법인 운전자금 특별지원 프로그램'을 운영하고 있다.

장영진 한국무역보험공사 사장(왼쪽 다섯번째)이 지난 9일 충북 음성에 소재한 삼동을 방문해 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국무역보험공사] 2026.06.10 gkdud9387@newspim.com

특히 지난 4월에는 해외법인의 자금 수요 증가에 맞춰 총 지원 한도를 기존 3억달러에서 8억달러로 확대했다. 대기업과 해외에 동반 진출하는 중소·중견기업에 대해서는 지원 한도를 우대하는 등 제도 정비도 마쳤다.

제도 도입 이후 현재까지 미국과 베트남 등에 진출한 국내 기업 현지법인 10곳에 총 2억6000만달러의 운전자금이 지원됐다.

이이주 삼동 대표는 "무보의 지원 덕분에 미국 내 전력수요 증가에 적기 대응할 수 있었다"며 "인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 전력기기 시장의 호황이 예상되는 만큼 앞으로도 적극적인 금융 지원이 절실하다"고 말했다.

장영진 무보 사장은 "국제 정세 불안으로 원자재 확보 등 해외 현지법인들의 운전자금 수요가 급증하는 추세"라며 "우리 기업들이 금융 지원이 부족해 해외 사업에서 어려움을 겪는 일이 없도록 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.05.29 gkdud9387@newspim.com

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