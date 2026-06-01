무보, 서울시와 손잡고 수출 중소기업 2만곳 수출대금 보호 나선다

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서울시와 단체보험 일괄가입 지원

중동 사태 대응 추경 20억원 투입

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 서울시와 손잡고 서울소재 수출 중소기업 2만여개사를 대상으로 수출대금 보호에 나섰다.

무보는 서울시와 협력해 2만1400여개 수출 중소기업을 대상으로 일괄가입방식 단체보험을 지원한다고 1일 밝혔다.

단체보험은 서울시 등 지원기관이 중소기업을 대신해 보험계약 절차를 진행하고, 기업은 피보험자로서 수출대금 미회수 사고 발생 시 피해액을 보상받는 제도다.

이번 지원은 별도의 가입 신청이나 서류 제출이 필요 없는 일괄가입방식으로 진행된다. 이에 따라 가입 절차에 부담을 느껴 지원을 받지 못했던 영세 수출기업도 대금 회수에 대한 걱정을 덜고 수출에 전념할 수 있게 됐다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.01 gkdud9387@newspim.com

지원 대상은 전년도 통관 수출실적이 있는 업체 중 수출액 500만달러 이하의 중소기업이다. 수출 후 바이어로부터 대금을 받지 못하는 사고가 발생하면 기업당 최대 5만달러까지 보상받을 수 있다.

서울시는 지난 4월 중동 사태 대응을 위해 이번 사업에 쓰일 추가경정예산 20억원을 긴급 편성했다. 이는 연간 26억원 규모의 '서울시 수출보험·보증료 지원사업'에 더해져 관내 중소기업의 수출 안전망을 한층 강화할 전망이다.

아울러 무보는 예산 집행 효율성을 높이기 위해 이번 단체보험에 적용되는 보험료율을 50% 할인해 지원에 힘을 보탰다.

장영진 무보 사장은 "이번 지원을 통해 무역보험 사각지대에 놓여 있던 서울 소재 2만여개 중소기업의 수출 안전망이 강화됐다"며 "앞으로도 우리 기업들이 안심하고 수출할 수 있도록 무보가 든든한 버팀목 역할을 하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com