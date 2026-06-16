김준형, 조국혁신당 새 원내대표 선출..."李정부 성공 위해 민주진보 연대"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국혁신당 새 원내대표에 김준형 의원이 선출됐다.

김 신임 원내대표는 16일 국회 의원총회에서 수락연설을 통해 "민주주의도, 내란 청산도, 민생 회복도, 민주진보개혁 세력의 연대와 협력 없이는 결코 완성될 수 없다"며 민주진보개혁 세력의 연대를 강조했다.

김준형 조국혁신당 원내대표(좌측 3번째) [사진=김준형 페이스북]

김 원내대표는 "민주주의와 민생 회복, 내란 세력의 완전한 청산을 위해 우리가 같이 만든 국민주권정부, 이재명 정부의 성공을 위해 다시 힘을 모으자"며 "그 과정에서 조국혁신당의 책임 역시 결코 회피하지 않겠다. 우리는 이재명 정부의 성공을 위해서라면 대한민국의 개혁과 진보를 위해서라면 얼마든지 연대하고 돕겠다"고 말했다.

그는 "하지만 정치 공학과 권력 투쟁의 맥락이라면 합당은 물론이고 어떤 연대도 거부한다"며 "민주당에 비해 우리는 왜소하다. 그렇다고 우리의 진심과 꿈은 결코 작지 않다. 그렇게 함부로 취급당하기를 거부한다"고 말했다.

그러면서 "오늘부터 의원단의 뜻을 모아 국민 앞에 성과를 만들어내는 일에 앞장서겠다"고 강조했다.

김 원내대표는 "이제 다시 첫 마음으로 다시 국민 속으로 들어가겠다. 모든 의원의 전문성과 헌신, 당원들의 열정이 당력으로 모이는 구조를 만들도록 최선을 다하겠다"며 "당의 쇄신도 피하지 않겠다. 우리가 잘하는 일은 이어가고 부족한 일은 고치겠다. 작은 배일수록 방향타가 중요하다고 생각한다. 원내대표로서 그 방향타에 책임을 다하겠다"고 약속했다.

조국혁신당 원내대표 선거에 단독 입후보한 김 원내대표는 의원 12명의 만장일치로 선출됐다.

jeongwon1026@newspim.com