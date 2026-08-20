LG전자, 정부·지자체와 4년간 '바다숲 프로젝트'

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 20일 경남 고성군 해역 바다숲 조성 MOU를 체결했다.
- 2026년부터 2029년까지 1.5㎢에 기능성 신소재를 적용했다.
- LG전자는 해양생태계 복원과 B2B 확대를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산·순천 이어 세 번째 실증…B2B 기능성 소재 사업 확장 가속
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자(대표이사 류재철)가 해양수산부, 경상남도, 한국수산자원공단과 손잡고 경상남도 고성군 해역에 기능성 신소재를 활용한 해양생태계 복원 사업에 나선다.
LG전자는 20일 경상남도 창원시 LG스마트파크에서 '바다숲 조성사업 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 LG전자 최성봉 빌트인/쿠킹솔루션사업부장, 해양수산부 최현호 수산정책실장, 경상남도 박일웅 행정부지사, 한국수산자원공단 김종덕 이사장 등이 참석했다.
협약에 따라 2026년부터 2029년까지 4년간 고성군 덕명리 해역 약 1.5㎢에 바다숲을 조성하며, 물과 접촉 시 미네랄 이온을 방출해 해조류와 염생식물 생장을 돕는 기능성 신소재 'LG 마린 밸런스'를 적용한다.
LG전자는 앞서 부산광역시, 순천시와도 협약을 맺고 낙동강 하구 염습지와 순천만 갯벌 각 1,500㎡에 같은 소재를 적용해 효과를 실증 중이며, 최근 '바다식목일 기념행사'에서 대통령 표창을 받기도 했다. 회사는 미네랄 성분의 용출량과 속도를 정밀 제어하는 독자 기술을 확보해 환경과 목적에 맞춰 소재 형태까지 설계할 수 있다.
LG전자는 1996년부터 기능성 소재 연구를 이어와 특허 420여 건을 보유하고 있으며, 지난해 미국·유럽 진출에 필요한 항균제 규제 등록도 완료했다. 생산 인프라도 확대해 창원 LG스마트파크에서 연 4,500톤, 최근 구축한 베트남 하이퐁 생산라인에서 연 2,000톤 규모의 기능성 소재를 생산하며 글로벌 수요에 대응하고 있다.
적용 분야도 넓어지는 추세다. 미생물로 인한 악취·오염을 억제하는 항균 소재 'LG 퓨로텍', 헹굼 횟수를 줄이는 세탁 기능성 소재 'LG 미네랄 워시' 등이 대표적이다. 최성봉 사업부장은 "환경 보전과 기후위기 대응에 기여하는 기능성 소재 기술을 지속 발전시키고, B2B 사업 기회로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com