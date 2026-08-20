S-OIL, 팝페라 그룹 볼라레와 '여름밤의 하모니' 개최

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 26일 마포 본사서 무료공연 연다.
- 팝페라 그룹 볼라레가 여름밤의 하모니를 선보인다.
- S-OIL은 2011년부터 지역 문화공연을 이어왔다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = S-OIL이 지역사회 주민들과 함께하는 무료 문화예술 나눔공연을 개최한다.
S-OIL은 오는 26일 오후 7시 서울 마포구 공덕동 본사에서 팝페라 그룹 볼라레(Volare)와 함께 '여름밤의 하모니' 공연을 연다고 20일 밝혔다.
이번 공연에서 볼라레는 클래식 성악과 대중음악을 결합한 팝페라 무대를 선보일 예정이다. S-OIL은 지역 주민들이 일상에서 문화예술을 접할 수 있도록 이번 행사를 마련했다.
S-OIL은 본사가 위치한 마포 지역사회와의 소통을 위해 지난 2011년부터 매월 다양한 장르의 문화예술 공연을 진행하고 있다.
S-OIL 관계자는 "앞으로도 문화예술 나눔공연을 통해 다양한 장르의 공연을 선보이며 지역사회와 소통하고, 더 많은 사람들이 문화예술을 가까이에서 즐기고 공감할 수 있는 기회를 마련하겠다"고 말했다.
한편 S-OIL은 ESG 경영의 일환으로 문화예술인의 창작 활동을 지원하고 임직원 가족과 지역사회 주민의 문화복지 향상을 위한 '문화예술&나눔 캠페인'을 운영하고 있다.
heoneykim@newspim.com