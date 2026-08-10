롯데시네마, 청년문화예술패스 사용 확대…매점 할인 혜택도

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 10일 청년문화예술패스 추가 발급에 맞춰 할인 혜택을 밝혔다.
- 19~20세 청년은 영화·공연·전시·도서 지원 패스로 관람할 수 있다.
- 예매 고객에는 스위트샵 콤보 2000원 할인권을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 '청년문화예술패스' 추가 발급에 맞춰 영화 관람객을 대상으로 할인 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다.
문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 주관하는 청년문화예술패스는 19~20세 청년(2006~2007년 출생자)을 대상으로 공연·전시·영화 관람과 도서 구매 비용을 지원하는 사업이다. 청년들의 문화예술 향유 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
롯데시네마에서는 청년문화예술패스를 이용해 일반 영화뿐 아니라 다양한 콘텐츠를 관람할 수 있다. 현재 상영 중인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', '오디세이'를 비롯해 개봉을 앞둔 '오케이 마담2', '경주기행' 등을 예매할 수 있다. '투모로우바이투게더 브이알 콘서트: 엔드리스 라이드'도 이용 대상에 포함된다.
롯데시네마는 추가 발급 기간 청년문화예술패스로 영화를 예매한 고객에게 스위트샵 콤보 2000원 할인권을 제공한다. 수퍼플렉스(SUPER PLEX), 광음시네마, 샤롯데 등 특화관 예매에도 청년문화예술패스를 사용할 수 있다.
롯데시네마는 영화 외에도 라이브뷰잉과 이머시브 공연 등 얼터너티브 콘텐츠를 선보이고 있으며 기술 특화관과 F&B, 굿즈 등 극장 내 콘텐츠도 운영하고 있다.
롯데시네마 관계자는 "청년문화예술패스가 더 많은 청년에게 영화를 비롯한 다양한 문화예술을 경험하는 출발점이 되기를 바란다"며 "누구나 편하게 문화를 즐길 수 있도록 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
청년문화예술패스는 전국 롯데시네마에서 사용할 수 있으며 자세한 내용은 롯데시네마 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
taeyi427@newspim.com