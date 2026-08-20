나인하이어, 휴노 연동 출시…"채용 인적성검사도 ATS서 한 번에"

AI 핵심 요약beta
- 웍스피어가 20일 나인하이어에 휴노 인적성검사 연동을 출시했다.
- 기업은 외부 접속 없이 검사부터 결과 확인까지 한 번에 처리했다.
- 나인하이어는 30여개 연동으로 채용 업무 효율을 높였다.
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업계 최다 기능 연동… 채용 전 과정 잇는 올인원 ATS 입지 강화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웍스피어는 자사 채용 관리 솔루션 나인하이어가 휴노 인적성검사 연동 기능을 출시하며 채용 업무 효율 향상을 위한 서비스 편의 강화에 나섰다고 20일 밝혔다.
최근 공채 및 수시 채용에서 서류와 면접만으로 확인하기 어려운 지원자 성향과 직무 적합도를 파악하기 위해 인적성검사 도입이 늘고 있다. 기존에는 외부 서비스에 접속해 정보를 입력하고 결과를 솔루션(ATS)에 따로 정리하는 번거로움이 있었으나, 나인하이어는 업무 시간 단축과 휴먼 에러 개선을 위해 이번 연동 기능을 선보이게 됐다.
휴노 인적성검사는 심리학 연구와 IT 기술을 결합해 개발된 인재 평가 서비스로, 100만 건 이상의 평가 데이터를 기반으로 지원자의 직무 적합도를 진단한다. 인성검사와 통합검사로 구분되며 간호직, 디자이너, 생산직, 영업직, 프로그래머 등 8개 업직종별 특화 검사를 제공한다.
이번 연동으로 기업은 나인하이어 내에서 외부 접속 없이 채용 직무에 맞는 인적성검사를 즉시 진행할 수 있다. 검사 요청 시 응시 링크와 안내가 메일·문자로 자동 발송되며 진행 상황도 실시간 확인이 가능하다. 한 번에 최대 50명까지 일괄 요청할 수 있고, 결과는 지원자 정보에 즉시 반영돼 서류·면접 기록과 한 화면에서 종합적으로 검토할 수 있다.
데이터 수작업이 사라지는 만큼 대규모 채용일수록 업무 개선 효과가 클 것으로 기대된다. 이번 연동 기능은 모든 나인하이어 도입 기업에 별도 비용 없이 제공되며, 최초 1회 발급받은 휴노 계정 정보만 입력하면 곧바로 이용할 수 있다.
한편 나인하이어는 현재 30여 개의 업무 연동 기능을 제공하며 올인원 ATS로서 입지를 다지고 있다. 최근 선보인 잡코리아 즉시지원 연동은 두 달 만에 연동 공고 80% 증가 성과를 거두는 등 호응을 얻고 있으며, 6,000여 개 고객사에 인적성검사, AI 면접, 코딩테스트, 평판 조회 등 채용 전 과정을 아우르는 서비스를 지속 제공 중이다.
정승현 웍스피어 ATS사업실 실장은 "인적성검사는 많은 기업이 쓰는 채용 전형이지만, 인사 담당자는 검사 결과를 옮기는 데 적지 않은 시간을 써야 했다"며 "이런 반복 작업을 최소화하기 위해 이번 연동 서비스를 출시했고, 앞으로도 현장에서 실제 쓰이는 기능 연동을 확장해 담당자가 지원자 판단에 집중할 수 있는 채용 환경을 만들겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com