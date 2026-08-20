신한투자증권, '신한 Premier 시니어 라이프 밸런스 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 20일 신한 Premier 시니어 세미나를 열었다.
- 신한 SOL메이트를 소개하고 시니어 소통을 넓혔다.
- 건강관리와 노후 자산관리 강연을 함께 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 신한금융그룹의 시니어 대표 브랜드인 '신한 SOL메이트'를 소개하고 시니어 고객과의 접점을 확대하기 위해 '신한 Premier 시니어 라이프 밸런스 세미나'를 개최했다고 20일 밝혔다.
신한 SOL메이트는 신한금융그룹이 시니어 고객의 노후 생활과 자산관리를 지원하기 위해 운영하는 브랜드다. 은퇴 이후 경제적·신체적·사회적 생활을 지원하는 서비스를 제공하고 있다.
이번 세미나는 신한 SOL메이트를 소개하고 시니어 고객과의 소통을 확대하기 위해 마련됐다. 프로그램은 건강관리와 노후 자산관리를 함께 다루는 방식으로 구성됐다.
1부 건강 특강에서는 홍정기 차의과학대학교 스포츠의학대학원 교수가 '생존 근육운동, 바르게 걷기·바르게 뛰기'를 주제로 강연했다. 올바른 걷기와 달리기 자세, 근력 강화 방법, 관절 건강관리 등 노후 건강관리를 위한 실천 방안을 소개했다.
2부 투자 특강에서는 박근배 신한투자증권 신한 Premier 패스파인더부 상무가 시니어 세대를 위한 자산관리 전략을 설명했다. 노후 자산관리와 관련한 시장 환경과 투자 시 유의사항, 자산 배분 관점의 관리 방안 등을 다뤘다.
신한투자증권은 앞으로도 시니어 고객의 라이프스타일을 반영한 콘텐츠와 서비스를 확대할 예정이다.
신한투자증권 관계자는 "이번 세미나는 시니어 고객의 건강과 자산관리에 대한 관심을 반영해 두 분야를 함께 다룬 고객 프로그램"이라며 "앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 콘텐츠와 프리미엄 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com