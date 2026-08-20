네이버 노조, 본사에 통합교섭 요구…IT 업계 노사판 바뀌나

네이버 노조, 사측에 통합교섭 요구 공문 전달

카카오도 이달 말 공동교섭 요청 계획



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 심재민 인턴기자 = 네이버 노동조합이 전 계열사 통합 교섭을 본사에 요구하면서 정보기술(IT) 업계 노사관계 전반에 파장을 미칠 것으로 예상된다.

전국민주노동조합총연맹 화섬식품노조 네이버지회는 20일 네이버 본사에서 통합교섭 킥오프 행사를 열고 통합교섭 추진을 공식화했다.

[성남=뉴스핌] 김예원 기자 = 네이버제트 노동조합원을 비롯한 민주노총 화학섬유식품산업노동조합원들이 20일 오후 경기 성남시 네이버 본사 1층 로비에서 통합교섭 선포식을 마치고 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.08.20 yeawon2@newspim.com

노조에 따르면 현재 네이버 계열사 16곳은 개별 교섭을 진행 중이다. 법인별로 연간 150회의 교섭을 진행하는데 비슷한 내용의 교섭 안건을 법인별로 진행해 불필요한 시간과 비용이 발생하고 있다는 지적이다.

노조가 통합교섭 도입을 주장하는 이유는 임금과 보상 등 주요 노동 조건 개선과 관련해 네이버 본사의 영향력이 크다고 판단했기 때문이다. 네이버 계열사 교섭에서 사측이 별다른 교섭안을 제시하지 못하고 있다가 본사에서 합의안이 나오면 비슷한 수준으로 교섭 타결이 이뤄지고 있다는 것이다.

통합교섭 논의가 불 붙는 이유로 올해 개정된 노동조합법인 일명 노란봉투법의 영향도 있는 것으로 볼 수 있다.

노란봉투법에서는 근로조건을 실질적·구체적으로 지배하거나 결정할 수 있는 지위에 있는 자를 노동조합법상 사용자 범위에 포함하는 방향으로 사용자 개념을 확대했다. 본사가 실질적으로 계열사 교섭에 영향을 미칠 수 있다면 이를 실질 사용자로 인정할 수 있다는 것이다.

오세윤 네이버지회 지회장은 "교섭을 16개 정도 하는데, 이는 16명의 개발자가 똑같은 소스 코드를 짜는 것과 마찬가지"라며 "노사를 떠나 이런 비효율은 개선해야 한다는 것이 이번 통합교섭 요구의 본질"이라고 주장했다.

국내 대표 플랫폼 기업인 네이버에서 통합교섭 요구 목소리가 커지자 IT업계 전반에도 영향을 미치고 있다. 역시 계열사별로 교섭을 진행하는 카카오 또한 노조가 본사에 통합교섭 도입을 요청하고 나선 것이다. 게임업계의 경우 엔씨와 스마일게이트가 계열사를 묶어 통합교섭을 진행하고 있다.

특히 카카오의 경우 본사는 교섭이 타결됐지만 계열사들은 교섭에 진통을 겪고 있다. 이에 카카오지회는 입장문을 통해 "8월말 카카오 공동체 주요 계열사가 참여하는 공동 교섭을 추진하고 책임 경영과 공정한 보상에 대한 공동의 원칙을 요구할 계획"이라고 밝히기도 했다. 카카오 계열사의 문제에 본사가 공동 교섭의 형태로 참여해야 한다는 주장이다.

노조의 통합교섭 도입 요구에도 네이버는 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 네이버 노조는 이날 오후 본사에 통합교섭 요구 공문을 전달했다. 네이버 관계자는 "통합교섭 도입과 관련해 별도의 입장은 없다"고 전했다.

카카오의 상황도 크게 다르지 않다. 카카오 관계자는 통합교섭에 요구에 대해 "별다른 입장이 없다"고 전했다.

네이버 노조는 본사가 통합교섭 도입 요구를 거부할 경우 단체행동은 물론 법적 절차를 진행하는 등 모든 가능성을 열어두고 대응한다는 계획이다. 우선 네이버 계열사인 네이버제트는 오는 9월 9일 단체행동을 예고한 바 있다.

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