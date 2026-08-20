하나은행, 자산관리 전문도서 출간 기념 '하나 북 콘서트' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 20일 '하나 북 콘서트'를 개최했다.
- 자산관리 도서 '부의 조각 하나로 맞추다' 출간을 기념했다.
- 판매 수익금 전액은 소외계층 지원에 기부한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 자산관리 전문도서 '부의 조각 하나로 맞추다' 출간을 기념해 지난 20일 '하나 북 콘서트'를 개최했다고 밝혔다.
이번에 출간된 도서는 하나은행 리빙트러스트 전문가들이 현장 경험을 바탕으로 직접 집필한 종합 자산관리 컨설팅 도서다. 금융자산과 부동산, 세무, 유언대용신탁 등 자산관리 요소를 쉽게 이해할 수 있도록 실전 사례 중심으로 구성됐다.
이날 북 콘서트에는 사전 신청을 통해 초청된 고객 40여 명이 참석했으며 집필에 참여한 분야별 전문가들이 강사로 나서 약 2시간 동안 강연을 진행했다.
강연 프로그램은 ▲배당 투자 전략 ▲부동산 투자 및 운용 방안 ▲절세 솔루션 ▲유언대용신탁을 활용한 자산 승계 전략 등 4개 주제로 구성됐다.
아울러 하나은행은 도서 판매 수익금 전액을 지역사회 소외계층 지원을 위한 기부금으로 활용할 계획이다.
하나은행 관계자는 "이번 도서 출간과 북 콘서트는 고객의 자산 관리 및 승계에 필요한 해법을 제공하고자 마련됐다"며 "향후에도 다양한 자산관리 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com