하나은행, 농어업인 맞춤 '우대통장' 출시

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외국인 근로자 급여이체 연계

최대 연 2.0% 금리 제공

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 외국인 근로자를 고용한 농어업 경영주의 금융 부담 완화를 위해 맞춤형 우대통장을 출시하고, 이동점포 운영 등 현장 중심 금융서비스를 강화한다.

하나은행은 외국인 근로자를 고용 중인 농어업 경영주를 지원하기 위해 '하나 농어업인 우대통장'을 선보였다고 31일 밝혔다. 이번 상품은 외국인 체류 인구 증가와 함께 인력난과 인건비 부담을 겪는 농어업 현장의 상황을 반영해 기획됐다.

[사진=하나은행]

해당 통장은 기본금리 연 0.1%에 외국인 근로자의 급여를 하나은행 계좌로 이체하는 실적(월 1회, 50만원 이상)이 있을 경우 1.9%포인트의 우대금리를 추가로 제공해, 잔액 200만원 이하 구간에 대해 최대 연 2.0% 금리가 적용된다.

가입 대상은 농업 또는 어업에 종사하는 개인 및 개인사업자로, 농업경영체 또는 어업경영체 등록 확인서를 제출하면 된다. 계좌는 1인 1계좌로 영업점을 통해 개설할 수 있다.

이정현 외환사업단 상무는 "농어업 분야의 인력 부족 상황에서 외국인 근로자 고용이 중요한 현실"이라며 "이번 상품을 통해 경영주의 부담을 덜고 포용금융을 지속 확대해 나가겠다고 밝혔다.

한편 하나은행은 농어촌 지역과 외국인 거주지 접근성을 높이기 위해 '움직이는 하나은행(외국인 전용)' 이동점포를 운영 중이며, 현장을 찾아가는 금융서비스를 확대하고 있다.

peterbreak22@newspim.com