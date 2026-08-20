기업가이자 독립운동가 '유일한' 일대기, 학습 만화로 출간

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 20일 유일한 박사 만화책을 출간했다.
- 책은 일제강점기 독립운동과 기업가 삶을 다뤘다.
- 초등학교와 공공도서관에도 배포할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 유한양행은 창업주 유일한 박사의 생애를 다룬 어린이 역사 학습 만화 <who? 근현대사 유일한>이 다산북스를 통해 출간됐다고 20일 밝혔다.
<who? 근현대사 유일한>은 일제강점기 속에서도 조국을 위해 헌신했던 기업가 유일한 박사의 일대기를 만화로 풀어낸 작품이다. 유일한 박사는 아홉 살에 미국으로 건너가 이후 유한양행을 설립한 기업가이자, 한인 자유 대회 결의문을 낭독하고 미국 전략사무국(OSS)의 특수 작전인 '냅코 프로젝트(NAPKO Project)'에 참여한 독립운동가이기도 하다.
어린이 독자들이 역사적 지식은 물론 문해력과 독해 역량까지 동시에 기를 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 수록된 '근현대사 독해 워크북'에는 유일한을 주제로 한 강연록, 한인 자유 대회 공고문, 유일한의 귀국 소식을 전하는 신문 기사, 냅코 프로젝트를 소재로 한 뮤지컬 광고문, 딸에게 보내는 편지, 윌로우하우스를 방문한 체험 학습 보고서 등이 담겼다.
<who? 근현대사 유일한>은 전국 초등학교 및 공공 도서관에도 배포될 계획이다.
flurry327@newspim.com