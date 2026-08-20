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여의도 오피스 몸값 어디까지…하나증권빌딩 8112억에 팔렸다

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AI 핵심 요약

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  • 정영희 기자가 20일 서울 상업용 부동산 거래규모 급증을 전했다.
  • 6월 서울 상업·업무용 거래는 2조8090억원으로 58.5% 늘었다.
  • 여의도 하나증권빌딩 8112억원 거래가 증가를 이끌었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알스퀘어 리서치
6월 서울 상업·업무용 거래액
한 달 새 58.5% 증가한 2.8조
공장·창고는 거래건수 16.2% 늘어

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 상업용 부동산 시장에서 대형 거래가 잇따르면서 지난 6월 거래규모가 한 달 만에 60% 가까이 증가했다. 전국 공장·창고 시장은 거래금액보다 거래건수 증가세가 두드러지며 중소형 자산을 중심으로 거래가 확대되는 모습을 보였다.

여의도 하나증권빌딩 전경 [사진=알스퀘어]

20일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어에 따르면 지난 6월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모는 2조8090억원으로 전월(1조7720억원) 대비 58.5% 증가했다. 반면 거래건수는 같은 기간 171건에서 172건으로 비슷한 수준을 유지했다.

거래규모를 크게 끌어올린 것은 영등포구 여의도동 하나증권빌딩 거래다. 코람코더원리츠가 보유했던 하나증권빌딩을 하나증권이 우선매수선택권을 행사해 약 8112억원에 매입했다.

지분 거래를 제외하면 올해 서울 상업·업무용 부동산 시장에서 가장 큰 거래다. 지난해 6월 약 8971억원에 거래된 강남구 역삼동 서울인터내셔널타워 이후 약 1년 만에 성사된 8000억원대 거래이기도 하다.

하나증권빌딩의 3.3㎡당 거래가격은 약 3840만원으로 여의도권역(YBD) 역대 최고 수준을 기록했다. 해당 거래를 제외한 올 6월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모는 약 1조9978억원으로 올해 1~5월 이어진 1조원대 후반 수준과 큰 차이가 없었다. 거래건수도 전월과 비슷해 시장 전체의 거래량이 급증했다기보다 한 건의 초대형 거래가 월간 거래금액을 끌어올린 것으로 분석된다.

다른 대형 거래도 이어졌다. 같은 기간 서울에서 1000억원 이상 상업·업무용 부동산 거래는 총 6건이다. 올해 1~5월 월평균 3건 안팎과 비교하면 두 배 수준으로 늘었다.

하나증권빌딩에 이어 강남구 청담동 디자이너크럽이 1597억원에 거래됐다. ▲영등포구 양평동5가 롯데칠성음료 양평동사업장 1582억원 ▲강남구 논현동 페이토빌딩 1200억원 ▲강남구 청담동 청담원(CheongdamONE) 1103억원 ▲종로구 내자동 한누리빌딩 1080억원에 각각 손바뀜했다.

전국 공장·창고 시장에서는 다른 양상이 나타났다. 지난 6월 거래규모는 1조2175억원으로 전월 1조1428억원보다 6.5% 증가했다. 같은 기간 거래건수는 260건에서 302건으로 16.2% 늘었다.

거래건수가 거래규모보다 빠르게 증가하면서 건당 평균 거래액은 전월 약 43억9000만원에서 6월 약 40억3000만원으로 낮아졌다. 대형 자산 한두 건보다 상대적으로 작은 규모의 거래가 폭넓게 이뤄진 영향이다.

가장 큰 거래는 경기 안성시 원곡면 소재 창고시설로 약 2050억원에 매매됐다. 1000억원 이상 공장·창고 거래는 이 한 건뿐이었다. 상반기 전체로 보면 거래건수보다 거래금액 증가세가 더 뚜렷했다. 올해 상반기 전국 공장·창고 거래규모는 약 6조8487억원으로 지난해 같은 기간보다 25.2% 증가했다. 거래건수는 지난해 상반기 1920건에서 올해 상반기 1954건으로 1.8% 증가하는 데 그쳤다. 

알스퀘어 리서치센터 관계자는 "6월 서울 상업·업무용 시장은 거래건수 변화가 거의 없는 상황에서 초대형 거래가 성사되며 월간 거래규모가 크게 확대됐다"며 "공장·창고 시장은 6월 거래건수가 증가한 가운데 거래규모도 완만하게 늘었으며, 상반기 전체로는 전년과 비슷한 거래건수에도 거래금액이 확대된 점이 특징"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 지난 6월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모는 얼마나 늘었나요?

A. 지난 6월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모는 2조8090억원으로 전월 1조7720억원보다 58.5% 증가했습니다. 다만 거래건수는 171건에서 172건으로 거의 변하지 않았습니다.

Q. 거래규모가 크게 늘어난 가장 큰 이유는 무엇인가요?

A. 여의도 하나증권빌딩이 약 8112억원에 거래된 영향이 컸습니다. 하나증권이 우선매수선택권을 행사해 코람코더원리츠로부터 매입했으며, 지분 거래를 제외하면 올해 서울 상업·업무용 부동산 시장에서 가장 큰 거래입니다.

Q. 하나증권빌딩 거래를 제외해도 시장 거래규모가 크게 증가했나요?

A. 그렇지는 않습니다. 하나증권빌딩 거래를 제외한 6월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모는 약 1조9978억원으로 올해 1~5월 이어진 1조원대 후반 수준과 큰 차이가 없었습니다. 한 건의 초대형 거래가 월간 거래금액을 크게 끌어올린 셈입니다.

Q. 6월에는 다른 대형 상업·업무용 부동산 거래도 많았나요?

A. 네. 서울에서 1000억원 이상 거래가 총 6건으로 집계됐습니다. 올해 1~5월 월평균 3건 안팎과 비교하면 두 배 수준입니다. 청담동 디자이너크럽과 양평동 롯데칠성음료 사업장, 논현동 페이토빌딩 등도 1000억원 이상에 거래됐습니다.

Q. 공장·창고 시장은 서울 상업·업무용 부동산과 어떤 차이를 보였나요?

A. 전국 공장·창고 시장은 6월 거래규모가 1조2175억원으로 전월보다 6.5%, 거래건수는 302건으로 16.2% 증가했습니다. 거래건수가 더 빠르게 늘면서 건당 평균 거래액은 약 43억9000만원에서 40억3000만원으로 낮아져 상대적으로 작은 규모의 거래가 폭넓게 이뤄진 것으로 나타났습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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