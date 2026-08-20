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DJ·盧·文에 이해찬·김근태까지...'민주 지도자' 예우로 전한 김민석의 통합 의지

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  • 김민석 민주당 대표가 20일 이해찬·김근태 묘역을 참배했다.
  • 취임 직후 김대중·노무현 참배와 문재인 예방도 이어갔다.
  • 전당대회 후유증을 수습하며 당 통합과 결속에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 직후 현충원·봉하마을·은하수공원 찾아 참배 이어가
文 예방 이어 李대통령 당대표 후보 초청 만찬까지
"경선 후유증 봉합에 지지층 결속까지…일거양득 전략"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 직후 연일 민주 진영 역대 대통령 및 원로 묘소를 참배하고 이재명 대통령과 문재인 전 대통령을 만나는 일정을 소화하며 8·17 전당대회 과정에서 불거진 당내 갈등을 수습하고 통합하기 위한 행보에 나섰다.

김 대표는 20일 세종 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배했다. 이 자리에서 김 대표는 '이해찬 정치'로 "첫째는 선공후사, 선당후사의 정치, 두 번째는 시대를 보고 판을 만드는 정치"를 꼽았다. 

그는 "본인이 뭐가 되려는 정치가 아니고 큰 진영과 세력의 판을 만드는 정치를 하셨다"며 "이해찬의 뒤를 이을 전략가의 계보, '판 메이커'의 계보를 이어 20년, 30년 민주당의 황금시대를 바라보며 연속 집권의 틀을 짜겠다"고 강조했다.

이어 경기 남양주 모란공원으로 이동해 고(故) 김근태 전 민주당 상임고문 묘역을 연달아 참배했다. 참배에는 김 전 고문의 부인인 인재근 전 의원이 함께했다.

김 대표는 "김 고문은 여야를 떠나 모두가 인정하는 품격과 신사의 정치를 보여준 분"이라며 "민주대연합 노선과 승리를 뛰어넘는 가치, 그리고 품격을 회복해 당의 통합을 이루겠다"고 했다.

김민석 더불어민주당 대표 등 여당 의원들이 18일 오전 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 대통령 서거 17주기 추모식에서 헌화를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆DJ 추모식부터 봉하마을 노무현 묘역 참배 이어 평산마을 文 예방까지

김 대표의 원로 예방 및 통합 행보는 취임 직후부터 이어졌다. 그는 당선 다음 날인 지난 18일 국립서울현충원에서 열린 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식에 참석하며 첫 공식 일정을 시작했다.

김 대표는 "우리는 모두 대통령님의 제자다. 대통령님께서 도와주지 않았으면 박정희 기념도서관이 시작되기 어려웠음을 안다"며 "(김 전 대통령은) 화해와 통합의 상징이 됐다. 대통령님의 정치적 판단엔 철학적, 종교적 성찰이 있었음을 안다"고 말했다.

그러면서 "(김 전 대통령에게) 배우겠다. 그러나 용기를 내 뛰어넘으려고도 하겠다"며 "그래야 대통령께서 꿈꾸신 세상과 나라를 앞당길 수 있기 때문"이라고 강조했다.

이어 전날에는 경남 김해 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤, 양산 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령을 예방했다.

이 자리에서 문 전 대통령은 "8·17 전대 과정에서 당원들 사이 조롱과 멸시의 언어로 내상이 깊어졌다"며 김 대표에게 화합을 위한 각별한 노력을 당부했고, 김 대표도 이에 화답했다.

박성준 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 "문 전 대통령께서 당내 내상이 깊은 이유 중 하나가 조롱과 멸시, 혐오 언어가 난무하는 것인데, 이런 것들이 정당 내 갈등을 부추긴 면이 있다고 하셨다"며 "김 대표는 화합의 기본은 정치적 포용이라고 말씀드렸고, 조롱과 혐오, 멸시 같은 언어가 난무하지 않도록 당내에서 역할을 하겠다고 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 김민석 더불어민주당 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문해 문 전 대통령과 인사를 나누고 있다. [사진=더불어민주당] 2026.08.19 photo@newspim.com

◆李대통령 초청 만찬 오른 '단합 육회'...김민석, 정청래에 '과한 표현' 사과

김 대표는 전날 저녁에는 당대표 경선을 치렀던 정청래, 송영길 의원과 함께 이재명 대통령이 주최한 만찬 자리에 참석하며 결속도 다졌다.

특히 만찬 메뉴에 화합과 단합의 의미가 담겨 눈길을 끌었다. 통상 대통령 초청 식사에서 화합을 상징하는 메뉴는 여야 지도부에 협치를 당부하는 의미를 지닌다. 정가에서는 청와대가 여당 대표 후보들과의 만찬에 '단합 육회'를 올린 것을 두고, 계파 갈등의 후유증을 잘 수습해달라는 대통령의 의중이 반영된 것으로 해석했다.  

단합 육회의 재료로는 김 대표의 고향인 서울 종로의 육회, 정 의원의 고향인 충남 금산 인삼, 송 의원의 고향인 전남 고흥 유자가 활용됐다.

이어 단호박 타락죽과 대구전·육전·두부전, 한우 살치살 구이와 더운야채, 다슬기 된장국 등이 제공됐으며 후식으로 모둠떡과 과일 화채, 생과일주스가 나왔다. 다양한 과일을 한데 모은 화채에는 당정청이 단합해 유능한 정부와 여당으로 거듭나고, 국민에게 '시원한 성과'로 보답하자는 의미를 담았다고 청와대는 설명했다.

이 자리에서 김 대표는 전당대회 과정에서의 일부 과한 표현에 대해 사과하며 "당의 단합과 국정운영의 뒷받침을 함께하자"고 제안했다.

이에 정 의원은 "우리는 12·3 비상계엄 내란의 사선을 함께 넘은 동지이자 전우이고, 이재명 정부와 운명 공동체로 반드시 총선, 대선 승리로 정권 재창출에 힘을 모아야 한다"고 말했다.

송 의원은 부동산 세제와 관련해서 당·청 간 조정이 필요하다고 강조했다. 또 정 의원과 오해를 풀고 전대 과정에서의 논란에 대해 유감을 표명했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김민석 더불어민주당 대표, 정청래, 송영길 의원이 지난 19일 청와대에서 만찬 간담회를 열고 있다. [사진=청와대] 2026.08.20 photo@newspim.com

◆전문가들 "경선 후유증 봉합·지지층 결속…일거양득의 전략적 수순"

역대 민주당 지도부는 취임 직후 당의 상징적 인물이나 원로들의 묘역을 찾으며 정통성을 확보하고 당내 갈등에 대한 통합 메시지를 던져왔다.

특히 김 대표의 경우 8·17 전당대회 과정에서 역대급으로 계파 갈등이 심해지며 이에 대한 수습이 첫 시험대로 떠오른 상황이다.

한 여권 관계자는 기자와의 통화에서 "김 대표가 호남 당원들의 지지를 기반으로 승리했으나 수도권 및 일반 국민 여론조사에서는 정청래 전 대표를 지지하는 세력의 추격도 상당했다"며 "당내에 기존 가치 중심 세력(친노·친문·86)과 실용주의 노선 간 대립이 있었던 만큼, 김 대표가 기존 주류 세력을 끌어안기 위해 진정성 있는 통합 행보를 보이는 것은 당연한 수순"이라고 평가했다.

이어 "이번 전대 과정에서 뉴미디어의 영향으로 경쟁이 과열된 면은 있지만, 민주당은 선거가 끝나면 다시 자연스레 단합하는 전통이 있다"며 "당원들의 선택을 받아들이고 서로를 포용하는 흐름이 만들어지고 있어 분당 같은 일은 없을 것"이라고 덧붙였다.

김 대표의 이 같은 움직임이 단기간 내 지지층을 결속시키는 데 탁월한 효과가 있다는 분석도 나온다.

최진 대통령리더십연구원장은 "역대 대통령과 당의 거목들을 참배하는 정치는 지지층 결속에 매우 효과적"이라며 "전대 과정에서 정청래 후보가 강조했던 '4통 통합(민주 진영 4명 대통령 지지층 통합)' 흐름을 적극 수용하면서, 강성 당원 끌어안기, 통합 이미지 구축, 상대 후보 지지층 포용이라는 다목적 효과를 신속하게 거둘 수 있는 전략"이라고 설명했다.

allpass@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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