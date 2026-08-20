김민석 "2055년 민주당 100년까지 30년 연속 집권 황금시대의 판 짜겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 20일 이해찬 전 총리 묘역을 참배했다.
- 그는 30년 민주당 황금시대와 연속 집권 구상을 밝혔다.
- 또 전국에 관련 현수막 게시를 지시했다.
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"이해찬, 시대를 보고 판을 만드는 정치...'판메이커' 계보 잇겠다"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 고(故) 이해찬 전 국무총리를 추모하며 "단순한 총선 승리가 아니라 20년, 30년 민주당의 황금시대를 바라보면서 연속 집권의 판을 짜겠다"고 밝혔다.
김 대표는 20일 오전 세종 은하수공원에서 이 전 총리 묘역 참배 후 기자들과 만나 "2045년 해방 100년, 2055년 민주당 100년까지 30년 민주의 황금시대를 여는 연속 집권의 판을 당대표 김민석이 확실하게 만들어내겠다"며 이같이 말했다.
김 대표는 과거 민주연구원장 시절 이 전 총리와의 대담을 언급하며 "그때 이 전 총리께서 '계속 집권'을 얘기하셨는데, 제가 '연속 집권'이 듣기 좋은 것 같다고 말씀드리니 이 전 총리께서 바꾸셨던 적이 있다"고 설명했다.
이어 "이 전 총리는 시대를 보고 큰 진영과 세력의 판을 만드는 정치를 하셨다"며 "저는 철학적으로는 김대중 전 대통령을 잇고, 당에서의 역할로서는 이해찬 전 총리의 뒤를 잇는 전략가, '판메이커' 계보를 이어야겠다고 오랫동안 생각해왔다"고 강조했다.
그러면서 "이해찬 전 총리의 지혜와 결기, 선당후사의 투명성에 기초해 다음 총선과 연속 집권에 이르는 판을 크게 짜겠다"고 다짐했다.
아울러 김 대표는 "어제 김남준 홍보위원장을 임명한 이후 첫 지시를 내렸다"며 "전국에 '민주의 황금시대를 열겠습니다'와 '법치파괴 조희대는 물러나야 한다'는 내용의 현수막 2개를 필수 개첩하도록 했다"고 했다.
allpass@newspim.com