방치된 원주 폐철도 개발한다…철도공단 민간사업자 공모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

축구장 28개 규모 유휴 철도시설 활용

철도시설 기여금 첫 면제

납입자본금 30억→20억원 완화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 활용도가 낮았던 중앙선 간현~판대 폐선구간이 민간의 개발 아이디어를 접목한 새로운 공간으로 탈바꿈한다.

국가철도공단 대전 사옥 전경 [사진=국가철도공단]

20일 국가철도공단은 공단은 중앙선 간현~판대 폐선구간 유휴 철도시설 활용 개발사업을 추진하기 위해 이날부터 90일간 사업주관자를 공모한다고 밝혔다.

사업 대상지는 강원 원주시 지정면 간현리 870 일원 약 20만1716.8㎡다. 축구장 약 28개 규모다.

공단은 비수도권 국유재산에 민간의 개발 아이디어와 전문성을 접목해 새로운 가치를 창출하고 지역경제를 활성화하기 위해 이번 사업을 추진한다.

이번 공모에서는 민간사업자의 참여 부담을 줄이고 사업성을 높이기 위해 사업주관자 자격요건과 평가 항목을 개선했다.

우선 사업 시행을 위해 설립되는 출자회사가 공단에 납부해야 하는 철도시설 기여금을 처음으로 면제한다. 철도시설 기여금은 총공사비의 5%다.

사업 참여에 필요한 납입자본금 기준도 기존 30억원에서 20억원으로 낮춘다. 공단은 이를 통해 다양한 민간사업자의 참여 기회를 확대한다는 방침이다.

지역과의 동반성장을 유도하기 위한 평가 항목도 새로 마련한다. 민간사업자가 제안하는 개발계획 가운데 지역 특성을 반영하고 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 사업모델을 적극 발굴한다는 구상이다.

공단은 사업이 성공적으로 추진되면 그동안 활용도가 낮았던 철도 유휴시설이 지역 특성에 맞는 새로운 공간으로 탈바꿈해 새로운 성장동력이 될 것으로 기대하고 있다.

사업설명회와 향후 추진 일정 등 세부 사항은 공단 누리집에서 확인할 수 있다.

이안호 공단 이사장 직무대행은 "이번 공모를 통해 보다 다양한 민간사업자가 참여하고 지역 특성에 맞는 참신한 사업모델이 발굴되길 기대한다"며 "철도 유휴자산이 지역에 새로운 활력을 더할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 중앙선 간현~판대 폐선구간 개발사업 대상지는 어디인가요?

A. 강원 원주시 지정면 간현리 870 일원 약 20만1716.8㎡입니다. 축구장 약 28개 규모로, 국가철도공단은 이 부지의 유휴 철도시설을 활용해 개발사업을 추진합니다.

Q. 국가철도공단이 이번 개발사업을 추진하는 이유는 무엇인가요?

A. 비수도권 국유재산에 민간의 개발 아이디어와 전문성을 접목해 새로운 가치를 창출하고 지역경제를 활성화하기 위해서입니다. 지역 특성에 맞는 사업모델을 발굴해 철도 유휴시설을 새로운 성장동력으로 활용한다는 구상입니다.

Q. 이번 공모에서 민간사업자의 부담은 어떻게 줄어드나요?

A. 사업 시행을 위해 설립되는 출자회사가 공단에 납부해야 했던 총공사비의 5%인 철도시설 기여금을 처음으로 면제합니다. 사업 참여에 필요한 납입자본금 기준도 기존 30억원에서 20억원으로 낮춥니다.

Q. 지역경제 활성화를 위해 어떤 평가 기준이 새로 도입되나요?

A. 지역과의 동반성장을 유도하기 위한 평가 항목이 새롭게 마련됩니다. 민간사업자가 제안한 개발계획이 지역 특성을 얼마나 반영하고 지역경제 활성화에 기여할 수 있는지를 평가할 예정입니다.

Q. 사업주관자 공모는 언제까지 진행되나요?

A. 국가철도공단은 20일부터 90일간 사업주관자를 공모합니다. 사업설명회와 향후 추진 일정 등 세부 사항은 국가철도공단 누리집에서 확인할 수 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com