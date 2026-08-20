GS건설, 현대엘리베이터와 초고층 승강기 기밀성 강화 기술 공동개발

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 20일 현대엘리베이터와 MOU를 체결했다.
- 초고층 승강기 기밀 성능 확보를 함께 개발하기로 했다.
- 연돌효과 대응으로 안전성과 화재 확산 저감 기대다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고층 압력차로 인한 냉난방 손실·소음·오작동 방지
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 현대엘리베이터와 초고층 승강기 기술과 안전성 강화를 위해 협력한다.
GS건설은 20일 서울 서초구 GS건설 서초타워에서 현대엘리베이터와 '초고층 승강기 기밀 성능 확보를 위한 공동 기술개발 업무협약(MOU)'을 체결했다.
이번 업무협약은 초고층 건축물 승강기에서 기밀 성능을 개선하고, 설계·시공·운영 전반에서 기술 기준 마련에 목적을 뒀다.
양사는 초고층 건축물 엘리베이터에서 발생하기 쉬운 연돌효과에 대응하기 위한 기술 개발에 집중한다. 연돌효과는 고층건물 안팎 온도차로 인한 압력차로 인해 실내 공기가 이동하는 현상으로 냉난방 손실, 소음, 승강기 오작동 원인이 되기도 한다.
양사는 공동연구로 연돌효과와 차압 특성을 분석해 승강기의 기밀성을 높여 이러한 영향을 줄이고, 성능평가 기준 마련과 실증, 현장적용 검토에 나설 계획이다.
기술 개발이 마무리되면 승강기 운행 안전성이 높아지고, 화재 발생시 승강기를 통한 연기 확산을 줄이는 효과가 나타날 것으로 기대된다.
GS건설 관계자는 "초고층 건축물은 구조, 재료, 승강기 등 다양한 핵심 기술이 유기적으로 결합돼야 하는 고난도 건축 분야"라면서 "전문기업과 기술협력을 확대해 초고층 건축 분야 핵심 기술을 확보하고 기술 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com