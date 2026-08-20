李대통령, 왕이 中 외교부장 접견…"한중관계 전면 복원 성과"

내년 수교 35주년·11월 선전 APEC 성공 개최 협력 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 20일 공식 방한 중인 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 접견하고 "작년과 올해 연이어 시진핑 중국 국가주석을 만난 이후 '한중관계 전면 복원'이라는 확실한 성과를 만들어 가고 있다"고 평가했다.

이 대통령은 또 양국 정부가 정치적 신뢰를 바탕으로 경제 분야에서 수평적·호혜적 협력을 강화하고 있으며, 양국 국민 간의 우호와 신뢰도 더욱 굳건해지고 있는 점을 기쁘게 생각한다고 밝혔다.

이재명 대통령이 20일 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 접견하고 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

왕 부장은 시 주석의 따뜻한 안부 인사를 전하면서, 이 대통령과 한국 정부의 환대에 깊은 감사를 표했다. 이어 양국 정상의 상호 국빈방문을 통해 도출된 공동인식을 바탕으로, 한중관계가 안정적인 발전세를 이어가고 있다고 짚었다.

아울러 이러한 양호한 흐름을 지속해 내년 수교 35주년을 뜻깊게 맞이할 수 있도록 양국 정상이 합의한 분야별 후속 조치를 착실히 이행하는 데 적극적 역할을 하겠다고 말했다.

왕 부장은 지난해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 성공적으로 개최한 한국 정부가 오는 11월 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 지지하고 지원해 달라고 요청했다. 나아가 선전에서의 양국 간 고위급 교류 등을 위한 성과를 차질 없이 준비해 나가겠다고 공언했다.

이 대통령은 지난해 APEC 개최국으로서 올해 선전 APEC의 성공적 개최를 기원하며, 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 했다. 또한 양국 정상의 만남이 지난해 11월 경주, 그리고 올해 1월 베이징에 이어 11월 선전으로 이어지는 만큼 양국 국민의 삶에 기여할 수 있는 풍성한 성과를 함께 만들어 가고, 한중관계도 더욱 돈독해지길 희망한다고 밝혔다.

이재명 대통령이 20일 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 접견하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 특히 왕 부장에게 조현 외교부장관, 위성락 국가안보실장과 한중관계를 비롯해 한반도 문제 등에 대해 긴밀한 전략적 소통을 이어가 줄 것을 당부했다.

이 대통령은 시 주석에 대한 각별한 안부를 전하기도 했다.

한편, 왕 부장은 전날 조 장관과 한중 외교장관 회담을 갖고 한반도 평화 유지를 위해 건설적 역할을 하겠다는 기존의 입장을 재확인했다. 다만, 한국이 자국의 근본 이익을 바탕으로 자주적인 방향으로 대외 관계를 발전시켜야 한다고 언급해 한미동맹을 겨냥했다는 해석을 낳았다.

the13ook@newspim.com