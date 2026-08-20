전 금감원 기업공시국장, 무료 금융지식 플랫폼 '넥서스 금융 브리핑' 출범

회원가입·결제 없이 누구나 이용 가능…금융소비자 판단·대응 지원

박종길 소장 "현장에서 오래 쓰이는 공공기반으로 키워갈 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융감독원에서 33년간 자본시장 감독·조사와 기업공시 등을 담당했던 박종길 전 기업공시국장이 금융상품과 금융사건, 제도, 피해구제 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 무료 금융지식 플랫폼을 선보인다.

넥서스금융경영연구소는 20일 국민 금융지식 플랫폼 '넥서스 금융 브리핑'을 공식 출범했다고 밝혔다. 회원가입이나 별도의 결제 없이 누구나 이용할 수 있으며, 금융상품 가입 전 위험을 확인하고 금융사고가 발생한 이후에는 대응 절차와 기한을 찾을 수 있도록 구성했다.

[사진=넥서스 금융경영연구소 캡처]

플랫폼은 금융상품·금융사건·금융제도·피해구제 등 4개 영역을 하나의 흐름으로 연결한 것이 특징이다. 금융상품에서는 계약의 성격과 돈의 흐름, 비용, 위험, 중도 종료 가능성 등을 설명하고, 금융사건에서는 실제 사고가 발생한 과정과 원인, 반복될 수 있는 위험을 살펴볼 수 있도록 했다. 이후 관련 제도와 규칙을 확인하고 피해가 발생했을 경우 필요한 절차와 기한까지 이어서 확인할 수 있다.

특히 상품의 현재 금리나 수익률을 비교해 순위를 매기는 방식보다는 계약 구조와 위험에 초점을 맞췄다. 금융상품의 구조와 위험, 예금자보호 여부, 중도 종료 및 손실 가능성 등을 일정한 기준으로 설명해 이용자가 스스로 상품의 특성을 판단할 수 있도록 했다는 설명이다.

금융사건과 피해구제 정보도 함께 제공한다. 과거 금융사고를 통해 현재 금융상품이나 투자 권유와 유사한 위험이 있는지 살펴볼 수 있도록 사건을 정리하고, 피해가 발생한 경우에는 증거 보전부터 신고·신청 절차, 기한, 준비서류, 무료 도움 창구 등을 확인할 수 있도록 했다.

연구소는 플랫폼을 일반 소비자뿐 아니라 학교와 대학, 군, 금융회사, 소비자단체 및 상담기관 등에서도 활용할 수 있는 금융교육 기반으로 확대할 계획이다. 학교에서는 금융계약과 실제 금융사건을 교육 자료로 활용하고, 금융회사에서는 금융소비자보호와 민원·분쟁 예방, 내부통제 교육 등에 활용할 수 있도록 한다는 구상이다.

정보의 정확성과 독립성을 확보하기 위한 편집 원칙도 마련했다. 사실과 감독당국의 판단, 법원의 판단, 당사자의 주장, 필자의 해석을 구분하고 숫자와 법령 조항, 기한 등은 확인 가능한 법령 원문과 소관 기관 자료를 대조해 확인되지 않은 내용은 싣지 않기로 했다. 제도 변경이나 새로운 판결·제재가 발생하면 관련 내용을 다시 확인해 갱신하고 정정 요청도 상시 접수한다.

박종길 넥서스금융경영연구소장은 금융감독원에서 1993년부터 지난해 7월까지 33년간 기업공시와 자본시장 감독·조사, 금융상품 분석, 금융투자업 감독 업무 등을 담당했다. 기업공시국장과 금융상품분석국장·실장, 자본시장감독국 부국장 등을 역임했다.

박 소장은 "금융사고를 모두 막을 수는 없지만, 서명하기 직전에 한 번 더 확인하게 하는 문장과 피해가 발생한 다음 날 무엇부터 해야 하는지 알려주는 절차는 만들 수 있다"며 "감독현장의 경험을 국민 누구나 활용할 수 있는 지식으로 바꾸고, 금융교육과 소비자보호 현장에서 오래 쓰이는 공공기반으로 키워가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com