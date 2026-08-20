정의선 "GV90, 난제 풀어 한 단계 도약"…EREV도 확대한다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 제네시스의 새로운 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) GV90을 두고 "우리가 한 단계 올라가기 위해 이뤄내야 했던 차"라고 강조했다. 개발 과정에서 처음 시도하는 기술과 풀기 어려운 난제가 적지 않았지만 이를 해결하며 제네시스의 기술력을 끌어올렸다는 설명이다.

19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 제네시스 GV90 월드 프리미어 행사에서 정의선 현대자동차그룹 회장이기자들과 스탠딩 인터뷰를 하고 있다. [사진=현대자동차그룹]

정 회장은 GV90 공개와 함께 향후 전동화 전략에 대해서도 주행거리연장형 전기차(EREV) 확대 의지를 밝혔다.

정 회장은 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 'GV90 월드 프리미어' 행사 후 기자들과 만나 "GV90을 개발하면서 사실 챌린지가 많았고 연구소 연구원들이 너무 많이 수고했다"며 "풀지 못한 난제도 많았고 우리가 처음 시도하는 부분도 있었다"고 말했다.

이어 "다들 걱정을 많이 했지만 '그래도 해보자, 이것을 이뤄내야 우리가 또 한 단계 올라갈 수 있다'고 생각했다"며 "마음을 합쳐 풀어냈고 좋은 결과가 나왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

GV90을 통해 제네시스가 추구하는 럭셔리의 방향도 제시했다. 정 회장은 "진정한 럭셔리라는 게 정형화돼 있는 것은 아니다"라며 "본인이 지불한 가격보다 훨씬 더 큰 가치를 느끼고 그것이 자신의 인생에 도움이 된다고 느끼면 그것이 진정한 럭셔리라고 생각한다"고 말했다.

브랜드 가치 역시 가격보다 품질과 안전, 고객 만족에서 나온다고 강조했다. 그는 "브랜드 가치를 올리려면 안전하고 좋은 차를 만드는 게 중요하다"며 "타는 분들이 얼마나 만족하고 그분들의 인생에 얼마나 도움을 줄 수 있느냐가 중요하다. 가야 할 길도 멀다고 생각한다"고 했다.

향후 전동화 전략은 EV 일변도보다는 다양한 파워트레인을 병행하는 방향으로 가져간다.

정 회장은 "EV는 EV대로 가고 있지만 배터리도 전고체를 연구하고 있기 때문에 그 부분이 나와야 좀 더 효율적으로 갈 수 있을 것"이라며 "하이브리드나 EREV 쪽은 저희가 보니까 괜찮은 것 같다. EREV 쪽도 많이 해볼 생각"이라고 밝혔다.

전기차와 수소연료전기차 기술에 대해서는 아직 개선할 부분이 많다고 평가했다. 그는 "전기차도 배터리와 모터 등 보강해야 할 부분이 많고 수소연료전기차는 이제 시작"이라며 "휘발유차 역시 연비를 높이고 공해를 줄일 수 있도록 엔진을 발전시켜야 한다. 가야 할 길이 멀다"고 말했다.

GV90의 목표 고객층에 대해서는 특정 계층을 겨냥하지 않았다고 설명했다. 정 회장은 "선택은 고객의 자유이기 때문에 고객층을 특정할 수는 없다고 생각한다"며 "누구든 좋으면 타는 것이고 저희는 최선을 다할 뿐"이라고 말했다.

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