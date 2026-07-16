현대차·기아·제네시스, 여름 휴가철 무상점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아·제네시스가 27일부터 31일까지 무상점검을 했다.
- 냉각수·오일류 등 여름철 안전부품을 점검했다.
- 고객은 앱 쿠폰 제시로 전국 서비스거점에서 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차와 기아, 제네시스가 여름 휴가철을 앞두고 전국 서비스 거점에서 차량 무상점검 서비스를 실시한다.
현대차·기아·제네시스는 27일부터 31일까지 '여름 특별 무상점검 서비스'를 운영한다고 밝혔다.
점검 대상은 냉각수와 오일류, 브레이크, 배터리, 공조장치, 타이어 공기압, 등화장치 등 여름철 안전 운행과 직결되는 주요 부품이다.
현대차와 제네시스 고객은 전국 1205개 블루핸즈(직영 하이테크센터 제외)를, 기아 고객은 전국 17개 직영 서비스센터와 747개 오토큐를 방문해 모바일 무상점검 쿠폰을 제시하면 서비스를 받을 수 있다.
쿠폰은 현대차·제네시스 고객은 20일부터 22일까지 '마이현대', '현대인증중고차', '마이 제네시스' 애플리케이션에서, 기아 고객은 16일부터 18일까지 '기아' 애플리케이션에서 선착순 발급된다.
현대차·기아·제네시스 관계자는 "여름 휴가철 장거리 운행이 늘어나는 시기에 고객들이 안전하게 차량을 이용할 수 있도록 무상점검 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 안전 운행을 지원하는 차량 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com