[신간] 안병태 전 해군총장, '대양해군' 건설 비화 담은 회고록 출간

안병태 전 해군총장 회고록 '바다로 세계로 대양해군' 출간

1996년 청와대 보고… "해야지. 합시다, 안 총장"

KDX·잠수함·상륙함 확보 계획, 대통령에 직접 보고

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안병태 전 해군참모총장이 재임 당시 대한민국 해군의 대양해군 건설 구상과 추진 과정을 담은 회고록 '바다로 세계로 대양해군'(예미)을 출간했다.

해군사관학교 17기인 안 전 총장은 1995년 4월부터 1997년 4월까지 제20대 해군참모총장을 지냈다. 그는 취임 직후 '대양해군 준비'를 표어로 내걸고, 연안 방어 중심이던 해군을 원양 작전 능력을 갖춘 해군으로 전환하는 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

회고록은 안 전 총장의 유년기와 해군 장교 시절, 전역 후 삶을 담았으며, 상당 부분을 대양해군 건설 과정과 당시의 의사결정 비화에 할애했다. 책에서 특히 주목되는 대목은 1996년 4월 청와대에서 이뤄진 해군 전력 건설계획 보고다.

안병태 전 해군참모총장이 최근 출간한 회고록 '바다로 세계로 대양해군'에서 재임 당시 추진한 대양해군 건설 구상과 KDX 구축함·잠수함 등 해군 전력 건설계획의 추진 비화를 소개했다. [사진=안병태 제독 제공] 2026.08.20 gomsi@newspim.com

안 전 총장은 김영삼 당시 대통령에게 한국형구축함(KDX)-I·II·III, 대형상륙함, 잠수함, 항공기 확보 계획을 함정 척수와 항공기 대수까지 제시했다고 기록했다. 김 전 대통령은 보고를 받은 뒤 "대단히 야심 찬 계획이구만. 해야지. 합시다, 안 총장"이라고 말했다고 안 전 총장은 회고했다. 이를 계기로 대양해군 건설계획이 본격 추진되기 시작했다는 것이다.

안 전 총장은 대양해군을 "국민의 해양 활동 지원 및 국가 이익 수호를 위해 외부 지원 없이 약 한 달간 대양에서 독자 작전을 수행할 수 있는 해군"으로 정의했다. 구축함·잠수함 전력 확충, 해군 작전 능력 향상, 원양작전 기반 조성 등이 그 핵심이었다.

안 전 총장은 2020년 회고록 초고를 작성했지만, 출간을 망설였다고 한다. "'후배들에게 책을 낼 만큼 모범이 됐는지 다시 생각해 보라'는 아내의 조언에 따라 글을 다듬고 또 다듬었다"고 밝혔다. 그는 출간 이유에 대해 "대양해군을 기록으로 남겨 후대에 알리고, 후대가 대양해군 건설 과정을 이해하는 데 작은 참고자료가 되기를 기대하는 마음"이라고 했다.

안병태 전 해군참모총장의 회고록 '바다로 세계로 대양해군' 표지. 책은 한국 해군의 대양해군 구상과 KDX 구축함·잠수함 등 핵심 전력 건설계획의 추진 과정을 담았다. [사진=안병태 제독 제공] 2026.08.20 gomsi@newspim.com

안 전 총장은 서문에서 "대양해군은 단순히 해군의 규모나 전력을 키우는 개념이 아니다"라며 "대한민국이 더 이상 보호만 받는 나라가 아니라 국제사회에 기여하고 책임을 나누는 나라로 성장했음을 전제로 한 개념"이라고 강조했다.

양용모 전 해군참모총장은 추천사를 통해 "대양해군은 해군이 갈 길이기도 하지만 대한민국이 가야 할 길이기도 하다"며 "이번 회고록은 대한민국이 해양강국과 대양해군으로 나아가는 길의 나침반이자 길동무"라고 평가했다.

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