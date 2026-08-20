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SK하이닉스 '40조' 잭팟에 코스피 상승…다음 주자는 삼성전자?

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AI 핵심 요약

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  • SK하이닉스가 20일 40조원 주주환원책을 발표했다
  • 삼성전자와 SK하이닉스 급등에 코스피가 5.89% 반등했다
  • 주주환원 확대 기대가 반도체주와 소부장으로 번졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전날 5.80% 급락분 하루 만에 만회
삼성전자 9.49%·SK하이닉스 12%대 급등
삼성 100조원대 환원안 이달 확정 관측…현대차·금융지주 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 이정아 기자 = SK하이닉스가 내놓은 40조원 규모의 주주환원책이 삼성전자와 SK하이닉스의 급등을 이끌며 코스피를 하루 만에 반등시켰다. 삼성전자가 이달 중 100조원대 주주환원안을 내놓을 것이라는 전망까지 나오면서 반도체 대형주의 주주환원 기대도 커졌다.

시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 확대가 반도체 대형주와 소부장 강세를 뒷받침하고 다른 주요 기업의 환원 강화가 업종별 시가총액 상위주로 매수세를 넓혀 국내 증시의 추가 상승 동력으로 작용할 수 있다는 기대가 나온다.

20일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 381.41포인트(5.89%) 오른 6852.58에 마감했다. 전날 5.80% 급락한 지 하루 만의 반등이다. 코스닥지수도 16.43포인트(1.99%) 상승한 840.89에 거래를 마쳤다.

특히 SK하이닉스는 12%대 오른 169만원선에, 삼성전자는 9.49% 상승한 27만1000원에 장을 마쳤다. 전날 각각 9.75%, 7.82% 하락했던 두 종목이 낙폭을 대부분 만회했다. 유가증권시장에서 외국인은 1조7079억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 2조2712억원, 4906억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 주가, 코스피, 삼성전자 주가가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 381.41포인트(5.89%) 오른 6852.59에, 코스닥 지수는 16.43포인트(1.99%) 오른 840.89에 장을 마감했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 15시 30분 기준 1392.60원에 거래중이다. 2026.08.20 ryuchan0925@newspim.com

이는 하루 전 수급과는 정반대 흐름이다. 전날인 19일 외국인은 유가증권시장에서 3조4883억원, 기관은 1조3244억원을 순매도했다. 외국인 매매는 하루 만에 3조원대 순매도에서 1조원대 순매수로 전환했다.

신한투자증권은 미국 재무부의 장기채 바이백 확대에 따른 금리 우려 완화와 SK하이닉스의 주주환원책을 이날 반등 요인으로 제시했다. 미국 필라델피아반도체지수가 전날 2.1% 하락했는데도 국내 반도체 대형주가 급등하면서 주주환원 발표가 투자심리 회복의 촉매로 작용했다는 분석이다.

◆ 반년 만에 73조 번 SK하이닉스…환원 기준 '50% 내'서 '50% 이상'으로

SK하이닉스는 전날 이사회를 열고 보통주 2407만주를 장내에서 취득해 전량 소각하기로 했다. 지난 18일 종가 166만2000원을 기준으로 한 취득 예정 금액은 40조43억4000만원이다. 이는 전체 발행주식의 약 3.3%에 해당하며 취득 기간은 오늘(20일)부터 올해 11월19일까지다.

취득 주식이 전량 소각되면 전체 발행주식 수는 약 3.3% 줄어든다. 당기순이익이 동일하다고 가정할 경우 주당순이익(EPS)은 산술적으로 약 3.4% 높아지는 효과가 발생한다.

증권가에서는 자사주를 매입해 보유하는 데 그치지 않고 소각까지 결정한 점이 주당가치 개선 기대를 키웠다는 분석이 나온다.

SK하이닉스는 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 '50% 범위 내'였던 주주환원 기준도 '50% 이상'으로 높였다. FCF는 영업활동으로 창출한 현금에서 유형자산 설비투자액을 뺀 금액이다. 성장투자를 집행하고 남은 현금의 절반 이상을 배당과 자사주 매입·소각에 사용한다는 의미다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

SK하이닉스의 현금 창출력도 빠르게 늘고 있다. 올해 2분기 영업활동 현금흐름은 65조7100억원으로 올 1분기 26조4300억원의 두 배를 넘어섰다. 상반기 영업활동 현금흐름은 약 92조원, 유형자산 취득액을 뺀 FCF는 약 73조8000억원으로 집계됐다.

한화투자증권은 SK하이닉스의 FCF를 2025년 28조8000억원, 올해 191조6000억원, 내년 270조6000억원으로 추정했다. 3년간 누적 FCF 약 491조원에 최소 환원율 50%를 적용하면 주주환원 규모는 약 245조원으로 계산된다. 이는 회사의 실적과 현금흐름을 바탕으로 한 증권사 추정치로 실제 환원 규모는 달라질 수 있다.

박준영 한화투자증권 연구원은 "이번 40조원 자사주 매입 및 소각은 2026년 FCF에 대한 환원이라기보다 향후 대규모로 예상되는 3개년 총 환원 재원의 일부를 조기에 집행한 것으로 판단한다"고 분석했다.

자사주 매입은 수급에도 직접적인 영향을 미칠 전망이다. 공시상 하루 매수 한도는 취득 신고 주식의 10%인 240만7000주로, IBK투자증권은 이 물량이 최근 1개월 평균 거래량의 42% 수준이라며 수급 개선에 영향을 줄 수 있는 규모로 평가했다.

SK하이닉스의 주주환원 발표는 삼성전자에 대한 기대감으로도 이어졌다. 일각에서는 삼성전자가 이달 말 이사회를 열어 100조원대 주주환원안을 확정할 것이라는 전망도 나왔다.

삼성전자는 2024~2026년 3년간 잉여현금흐름의 50%를 주주에게 돌려주고 연간 9조8000억원의 정기배당을 지급하는 정책을 시행하고 있다. 2024~2025년에는 정기·특별배당으로 20조9000억원을 지급하고 8조4000억원 규모의 자사주를 매입해 소각했다.

[AI 인포그래픽 = 양태훈 기자]

앞서 올해 3월 주주총회에서는 3년간 잉여현금흐름의 50%가 이미 집행한 주주환원과 올해 정기배당 등을 웃돌 경우 추가 환원에 나서겠다고 밝혔다. 나아가 지난달 열린 2026년 2분기 실적 발표에서는 특별배당을 포함한 구체적인 실행 방안을 논의하고 있으며 조만간 시장에 공유하겠다고 예고했다.

한지영 키움증권 연구원은 "주주환원이라는 의사결정 자체가 향후 이익 창출력에 대한 자신감의 신호로 작용할 수 있다"며 "SK하이닉스의 발표는 삼성전자에 대한 주주환원 기대감을 높일 수 있는 요인"이라고 분석했다.

◆ 삼전닉스가 끌어올린 코스피…투자 온기, 소부장으로

이날 삼성전자와 SK하이닉스의 급등은 높은 시가총액 비중과 맞물려 코스피 반등으로 직결됐다. 지난 18일 기준 삼성전자의 코스피 시총 비중은 27.71%, SK하이닉스는 21.43%로 합계 49.14%에 달한다. 이 비중에 20일 두 종목의 상승률을 단순 적용하면 코스피 상승 기여도는 약 5.3%포인트로 추산된다. 이날 코스피 상승률 5.89%의 약 90%에 해당한다. SK하이닉스의 주주환원 발표가 대형 반도체주 주가를 끌어올리고 두 종목의 시가총액 비중이 이를 지수 상승으로 증폭시킨 셈이다.

대형주에서 시작된 매수세가 소부장으로 이어진 배경에는 반도체 설비투자 확대 기대가 자리하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 국내 반도체 생산과 투자를 주도하는 기업이다. SK하이닉스가 40조원 규모의 주주환원을 결정할 정도로 현금창출력이 커진 가운데 정부가 추진하는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'도 반도체 공급망 투자 기대를 높이고 있다.

정부는 용인 반도체 클러스터 조성을 앞당기고 서남권에 제2의 반도체 생산거점을 구축하는 한편 충청권에는 고대역폭메모리(HBM) 패키징 시설, 영남권에는 반도체 소재·부품·장비 혁신거점을 조성할 계획이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 생산시설 투자가 구체화하면 전공정·후공정 장비와 소재·부품 발주도 함께 늘어날 수 있다는 기대가 소부장 주가에 반영됐다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자]

실제로 소부장 종목도 일제히 올랐다. 이날 HPSP는 5.03%, 테크윙은 4.61%, 원익IPS는 4.21% 상승했다. 유진테크와 주성엔지니어링은 각각 3.46%, 3.32% 올랐고 피에스케이홀딩스와 동진쎄미켐도 각각 2.85%, 2.37% 상승했다.

자사주 매입·소각 자금이 소부장 매출로 직접 유입되는 것은 아니다. 다만 주주환원 발표가 대형주 수급과 코스피를 움직인 가운데 반도체 대기업의 현금창출력 개선과 정부·기업의 생산시설 투자 계획이 공급망 업체의 수주 확대 기대를 함께 높인 것으로 풀이된다.

한동희 SK증권 연구원은 "기존 주주환원 기준의 상단이 하단으로 바뀐 것으로, 실적 가시성에 대한 경영진의 자신감을 확인할 수 있는 대목"이라고 평가했다.

김운호 IBK투자증권 연구원도 "이번 자사주 취득은 펀더멘털과 비교해 하락한 주가가 반등하는 계기가 될 것"이라며 "하루 매수 한도가 최근 1개월 평균 거래량의 42% 수준이어서 수급 개선에도 영향을 미칠 수 있다"고 분석했다.

◆ 배당에서 소각으로…자사주 매입 병행 재계로 확산

반도체 대형주에서 확인된 주주환원 효과가 다른 업종으로 확산할 가능성도 제기된다. 현대차와 LG 계열사, 금융지주 등 업종별 시가총액 상위 기업이 배당과 자사주 소각을 확대하면 외국인의 매수 대상도 반도체에서 다른 대형주로 넓어질 수 있다는 분석이다.

현대차는 2025~2027년 총주주환원율(TSR)을 35% 이상으로 유지하고 같은 기간 최대 4조원 규모의 자사주를 매입할 계획이다. 연간 주당배당금(DPS)은 최소 1만원을 유지하기로 했다.

TSR은 순이익 가운데 현금배당과 자사주 매입·소각을 통해 주주에게 돌려준 금액의 비율이다. 배당과 자사주 소각을 함께 반영해 기업이 이익을 주주와 얼마나 공유했는지를 보여준다.

LG유플러스는 중장기적으로 주주환원율을 최대 60%까지 높이는 기업가치 제고 계획을 추진하고 있다. 지난해부터 올해까지 장부금액 기준 약 1800억원의 자사주를 소각한 데 이어 지난달 900억원 규모의 자사주를 추가 취득하기로 했다.

서울 양재동 현대차그룹 사옥. [사진=현대차]

금융지주는 자사주 매입·소각을 정례적인 자본정책으로 활용하고 있다. KB금융은 올해 전체 주주환원 규모가 약 3조7000억원으로 예상되는 가운데 지난달 7000억원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 결정했다. 보통주자본비율(CET1) 13.5%를 초과하는 자본을 주주환원 재원과 연계하는 기준도 운영하고 있다.

신한금융도 지난달 7000억원 규모의 추가 자사주 취득을 결정해 올해 10월까지 예정된 취득 규모를 1조4000억원으로 늘렸다. 우리금융은 올해 자사주 매입·소각 규모를 지난해보다 133% 많은 3500억원으로 늘렸다.

과거 현금배당에 집중됐던 국내 기업의 주주환원은 자사주 매입과 소각을 병행하는 방식으로 확장되고 있다. 자사주를 소각하면 발행주식 수가 줄어 같은 이익을 내더라도 EPS와 주당가치가 높아지는 효과가 있다.

김재승 현대차증권 연구원은 "현재 국내 증시 반등을 이끌고 있는 주체는 외국인으로, 외국인 중심 강세장에서는 코스피 대형주의 우위가 이어질 가능성이 있다"며 "삼성전자와 SK하이닉스가 주주에게 돌아가는 몫을 얼마나 높이느냐가 외국인 순매수와 반도체 강세 모멘텀의 확대 여부를 결정할 것"이라고 분석했다.

dconnect@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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