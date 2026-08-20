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하이닉스 40조 여파에 '4.3조 소각' 금융권에도 주주환원 확대 압박

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  • SK하이닉스가 20일 40조원 주주환원을 결정하자 금융권 압박도 커졌다.
  • 4대 금융은 상반기 4조3000억원 자사주 소각을 확정했지만 확대 여력엔 규제 완화가 필요하다고 봤다.
  • 정치권은 환원 확대에 공감하면서도 과도한 개입보다 기업 자율을 보장해야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4대 금융 상반기 자사주 4.3조 소각 '역대 최대'
CET1 기준, 하이닉스 FCF 50% 일괄 적용 어려워
RWA 규제 걸림돌, 완화 요구에 정치권도 '검토'
과도한 개입은 악영향..."기업 자율권 보장해야"

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SK하이닉스가 40조원 규모의 주주환원을 결정하면서 금융권에도 파장이 커지고 있다. 4대 금융그룹이 올해 상반기에만 4조3000억원 규모의 자사주 매입·소각을 확정하는 등 역대 최대 규모를 단행했지만 정부와 여당은 밸류업 등을 이유로 확대 압박을 높이고 있다.

이에 금융권은 일방적인 요구보다는 위험가중자산 등 자본건전성 관련 규제 완화를 통한 제도적 뒷받침이 필요하다는 입장이다. 정치권에서도 규제 완화 가능성을 열어두면서도 과도한 개입보다는 기업의 자율적인 판단을 보장해야 한다는 목소리가 나온다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.08.20 peterbreak22@newspim.com

20일 금융권에 따르면 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융그룹은 올해 상반기 4조3000억원 규모의 자사주 매입·소각을 확정했다.

이는 지난해 연간 규모인 3조6800억원을 6000억원 상회하는 역대 최대 규모다. 배당금 총액 2조4000억원까지 더하면 상반기 총 주주환원은 7조7000억원에 달한다. 연말 추가 계획까지 반영하면 올해 자사주 소각 규모는 5조원을 넘어설 것으로 보인다.

이처럼 4대 금융이 경쟁적으로 주주환원을 늘리고 있지만 정부와 국회를 중심으로 한 확대 압박은 여전하다.

3월 시행된 3차 상법 개정안으로 자사주 소각(취득 1년 이내)을 의무화한 정부와 여당은 이번 40조 환원을 계기로 주요 대기업들의 주주환원 확대를 강하게 요구할 것으로 보인다. SK하이닉스가 정한 '잉여현금흐름(FCF) 50% 이상'이 새로운 기준이 될 수 있다는 전망도 나온다.

금융권도 확대 필요성에는 대체로 공감하는 분위기다. 정부의 밸류업 정책 이후 주주환원 확대가 이미 핵심 경영전략으로 자리 잡았고 추가 재원도 어느 정도 남아있기 때문이다. 4대 금융이 상반기에 기록한 순이익은 11조원으로 역대 최대 실적이다.

다만 이를 위해서는 자산건전성과 관련된 규제 완화가 선행돼야 한다는 입장이다. 일반적인 확대 압박이 아닌, 하이닉스 등과는 다른 금융권의 특징을 반영한 제도적 논의가 필요하다는 이유에서다.

금융권 주주환원 기준은 보통주자본비율(CET1)이다. 4대 금융은 13%를 초과하는 재원을 투입하고 있다. 반도체 등과 달리 설비투자(CAPEX) 비용이 거의 발생하지 않기에 영업수익에서 CAPEX를 제외한 순수 현금을 의미하는 FCF를 금융권에 적용하기는 어렵다.

CET1은 총자본 가운데 가장 안정적이라고 평가받는 보통주자본을 위험가중자산(RWA)으로 나눈 수치다. 따라서 RWA가 늘어나면 비율이 낮아지기 때문에 주주환원 재원이 줄어들게 된다.

특히 최근 가계대출 규제로 기업대출이 크게 늘어난 부분이 CET1에 악영향을 미치고 있다. 현행 규제상 주택담보대출은 20%의 RWA가 적용되지만 기업대출은 신용등급에 따라 20~150%로 훨씬 높다. 4대 금융 RWA 규모는 꾸준히 증가하는 이유다.

금융그룹 관계자는 "결국 주주환원 확대는 막대한 재원을 투입해도 기업의 재무 건전성이 충분히 유지된다는 전제가 중요하다"며 "이 부분에 대한 추가 논의가 필요하다는 것"이라고 설명했다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

정치권 역시 이런 요구에 긍정적이다. 주주환원 확대를 위해서라면 적극적인 논의를 피할 이유가 없다는 것이다.

국회 정무위원회 소속 박홍배 더불어민주당 의원은 "금융권이 요구하는 규제 완화를 검토해서 이 부분이 주주환원 확대를 막고 있다는 점이 명확하다면 충분히 완화를 논의할 수 있다고 본다"며 "기업가치 제고와 주주권한 강화를 위해서라도 자사주 소각 등은 꼭 필요하다"고 말했다.

다만 정부와 정치권의 과도한 개입은 위험하다는 목소리도 높다. 기업의 자율성을 넘어서는, 미래투자 등에 차질이 생기는 수준의 주주환원이 강제될 수 있기 때문이다. 금융권은 향후 5년간 400조원에 달하는 생산적 금융 및 포용 금융 재원도 감안해야 한다는 지적이다.

정무위 소속 야당 의원실 관계자는 "말 그대로 주주들을 위한 환원 확대를 반대할 사람이 누가 있겠는가"라면서도 "정부와 여당이 개입해서 강제하기보다 기본적인 가이드라인만 만들어주면 기업이 그 안에서 충분히 자율적으로 결정할 수 있다"고 밝혔다. 

peterbreak22@newspim.com

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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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