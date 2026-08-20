bhc 치즈볼 누적 판매량 5550만개 돌파...사이드 메뉴 '강세'

AI 핵심 요약beta
- bhc가 20일 치즈볼·신제품 흥행으로 사이드 강화했다.
- 치즈볼은 누적 5550만개, 올해 550만개 팔렸다.
- 콰삭감자·가래떡 떡볶이도 출시 한달새 흥행했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = bhc가 대표 사이드 메뉴 '치즈볼'의 꾸준한 인기에 최근 선보인 '콰삭감자'와 '가래떡 떡볶이' 등 신제품 흥행까지 더하며 사이드 메뉴 입지를 넓히고 있다.
먼저 bhc 대표 사이드 메뉴 치즈볼은 누적 판매량 5550만개를 돌파했다. 올해 1월 1일부터 8월 11일까지 약 550만개가 판매됐으며, 같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 약 54.6% 증가했다. 전체 사이드 메뉴에서 치즈볼이 차지하는 비중도 약 41.6%에 달했다.
bhc는 2014년 쫄깃한 찹쌀 도넛 안에 모짜렐라 치즈를 넣은 '달콤바삭치즈볼'을 처음 선보인 이후 2019년 '뿌링치즈볼', 지난해에는 '카이막 치즈볼'을 선보이며 치즈볼 라인업을 확대해 왔다.
지난 7월 선보인 콰삭감자는 웨지 형태의 감자에 누적 판매량 1000만개를 돌파한 '콰삭킹'의 바삭한 크럼블을 입힌 메뉴로, 출시 한 달여 만에 1만 개 이상 판매됐다.
떡볶이 메뉴 역시 전체 누적 판매량 100만개를 넘어서며 강세를 보이고 있다. 특히 지난 7월 출시된 가래떡 떡볶이는 출시 한 달 만에 7만 개 이상 판매되며 기존 분모자 로제 떡볶이와 함께 인기 사이드 메뉴로 자리 잡았다.
flurry327@newspim.com