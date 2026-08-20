일반투자자도 사모펀드 투자 가능…NH투자증권, 재간접펀드 단독 판매

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 20일 공모형 재간접펀드 단독 판매를 밝혔다
- ‘현대인베스트먼트 셀렉트 혼합자산투자신탁 1호’로 사모펀드 접근성을 높였다
- 여러 운용사 사모펀드에 분산 투자해 위험을 낮추는 구조다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 일반 투자자도 여러 사모펀드에 분산 투자할 수 있는 공모형 재간접펀드를 단독 판매한다. 투자 문턱이 높았던 사모펀드를 하나의 공모펀드에 담아 접근성을 높인 것이 특징이다.
NH투자증권은 다양한 사모펀드에 분산 투자하는 공모형 사모투자재간접펀드인 '현대인베스트먼트 셀렉트 혼합자산투자신탁 1호'를 단독 판매한다고 20일 밝혔다.
이 상품은 일반 투자자가 직접 투자하기 어려운 사모펀드를 공모펀드 형태로 묶어 간접 투자할 수 있도록 설계됐다. 사모펀드는 최소 투자금액과 투자자 자격 요건 등으로 일반 투자자의 접근이 쉽지 않았지만, 재간접 구조를 통해 이러한 진입 장벽을 낮췄다.
펀드는 디에스자산운용과 타이거자산운용, 더제이자산운용, 블래쉬자산운용, 현대인베스트먼트 등이 운용하는 사모펀드에 분산 투자한다. 투자 대상은 운용사의 안정성과 운용 규모, 수익률과 변동성, 운용 철학, 리서치 역량, 리스크 관리 체계 등을 종합 평가해 선정한다.
시장 상황에 따라 롱(Long) 전략과 롱숏(Long-Short) 전략 비중을 탄력적으로 조정하는 것도 특징이다. 기본적으로 두 전략을 균형 있게 운용하면서 금리와 경기, 유동성, 국내외 증시 흐름 등을 반영해 포트폴리오를 리밸런싱할 계획이다.
최근 금융시장 변동성이 확대되면서 여러 운용 전략을 활용해 위험을 분산하는 멀티전략 사모펀드에 대한 관심도 커지고 있다.
공모 재간접펀드는 여러 사모펀드에 분산 투자할 수 있어 개별 펀드 투자보다 위험을 낮추면서 전문 운용사의 전략을 활용할 수 있다는 장점이 있다.
NH투자증권은 오는 10월 8일까지 가입한 개인 고객을 대상으로 가입 금액에 따라 교환권과 상품권을 증정하는 추첨 이벤트도 진행한다.
전동현 NH투자증권 상품솔루션본부장은 "최근에는 단순히 시장 방향성에 투자하기보다 다양한 전략을 활용하는 상품에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "이번 상품은 일반 투자자가 접근하기 어려웠던 우수 사모펀드에 하나의 공모펀드로 분산 투자할 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
plum@newspim.com