BYC, 냉감 쿨웨어 '보디드라이 데일리쿨4부남팬츠' 출시

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = BYC가 냉감 쿨웨어 '보디드라이 데일리쿨4부남팬츠'를 출시했다고 20일 밝혔다.
'보디드라이 데일리쿨4부남팬츠'는 땀과 열이 많이 발생하는 운동 시 쾌적한 착용감을 유지할 수 있도록 가볍고 건조가 빠른 투웨이 원단을 채택했다. 활동성을 고려한 4부 기장에 옆트임 디자인과 절개 라인을 적용해 러닝·산책·캠핑 등 레저 활동과 일상생활에서 다양하게 활용할 수 있다.
flurry327@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = BYC가 냉감 쿨웨어 '보디드라이 데일리쿨4부남팬츠'를 출시했다고 20일 밝혔다.
'보디드라이 데일리쿨4부남팬츠'는 땀과 열이 많이 발생하는 운동 시 쾌적한 착용감을 유지할 수 있도록 가볍고 건조가 빠른 투웨이 원단을 채택했다. 활동성을 고려한 4부 기장에 옆트임 디자인과 절개 라인을 적용해 러닝·산책·캠핑 등 레저 활동과 일상생활에서 다양하게 활용할 수 있다.
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