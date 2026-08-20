헛개수X리니지2M, '시원한 한 수' 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔이 20일 리니지2M과 콜라보 이벤트를 시작했다
- 8월 26일 업데이트 맞춰 헛개수 스페셜 에디션을 선보였다
- 쿠폰 등록과 경품 이벤트로 게임 아이템과 키트를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = HK이노엔이 엔씨의 인기 MMORPG '리니지2M'과 함께 헛개수∙헛개수EX 콜라보 이벤트 '시원한 한 수'를 진행한다고 20일 밝혔다.
HK이노엔은 8월 26일 업데이트 예정인 리니지2M 'SANCTUARY: 전장을 되살리는 기적'에 맞춰 오브 클래스 대표 캐릭터가 라벨에 새겨진 헛개수∙헛개수EX 스페셜 에디션을 선보인다.
제품 구매 후 라벨 내부에 있는 쿠폰 번호를 게임에서 등록하면 헛개수 테마의 아이템 패키지를 수령할 수 있는 '헛개수 상자'를 받는다. 쿠폰 등록은 11월 11일까지 가능하다. 오는 26일부터는 리니지2M의 아덴 전역에서 유용한 아이템을 얻을 수 있는 '헛개수 마차 상인'도 만나볼 수 있다.
헛개수 스페셜 에디션은 ▲이노엔몰(온라인 자사몰) ▲컨디션몰(네이버 스마트스토어) ▲전국 편의점 등에서 구매할 수 있다.
리니지2M 공식 유튜브와 홈페이지, 퍼플라운지 채널에서는 경품 이벤트도 진행된다. 이벤트 당첨자에 한해 한정판 헛개수 패키지 '리니지2M 리부트 키트'가 제공된다.
flurry327@newspim.com