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[뉴스분석] 조희대 '서면제청' 강수에 李대통령 長考…유보 vs 수용' 苦心'

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 20일 대법관 임명 문제로 장고에 들어갔다
  • 조희대 대법원장은 18일 후보 2명을 서면 제청해 갈등이 커졌다
  • 여권은 조 대법원장 탄핵을 거론하며 대응 수위를 높였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대, 서면 제청 후 입장 표명 없이 '신중 모드'
李대통령 결단 따라 '정치적 후폭풍'…해법 고민
국회로 임명동의안 넘기는 간접 대응 선택 관측
임명동의안 표결 과정 통해 '임명권 실질적 행사'
2명 중 1명만 선별적으로 국회 임명동의안 제출
다만 어떤 선택지 택하든간 정치적 후폭퐁 상당

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 대법관 임명을 두고 장고(長考)에 들어가는 분위기다.

조희대 대법원장이 지난 18일 대법관 후보 2명을 '서면 제청'하면서 수면 위로 드러난 청와대와 사법부의 갈등이 최고조에 달하고 있다. 이 대통령이 어떤 선택을 하든 정치적 후폭풍이 상당할 수밖에 없어 신중 모드를 견지하고 있다. 

청와대는 서면 제청이 있은 지 이틀이 지난 20일 현재까지 특별한 입장을 표명하지 않고 있다. 정치권과 법조계에서는 사전 협의라는 관례를 깨고 '일방적 제청권'을 행사한 조 대법원장의 인사 주도권을 이 대통령이 견제하는 방안을 택할 것이라는 관측이 나온다.  

조 대법원장이 제청한 대법관 후보 2명은 손봉기(60·22기) 대구지법 부장판사와 김성수(57·24기) 서울고법 부장판사다. 청와대는 이들 중 손 부장판사를 반대하고 있는 것으로 알려졌다.

조희대 대법원장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆'사전 조율' 관례 깬 서면 제청…권력 주도권 싸움의 서막

통상 대법관 인선은 대법원장이 대통령을 직접 만나 후보자를 조율하고 합의를 거치는 대면 제청 관례를 따랐다. 하지만 이번에는 노태악 전 대법관 후임 인선을 두고 양측이 6개월가량 평행선을 달리자 조 대법원장이 서면 제청이라는 초강수를 뒀다. 단순한 절차 논란을 넘어 청와대와 사법부의 제청권과 임명권이 정면충돌하고 있다. 

집권 여당인 더불어민주당은 조 대법원장의 서면 제청이 대법원장의 권한을 넘어선 '독단적 행보'라고 강력 반발하고 있다. 

김민석 민주당 새 대표는 지난 19일 최고위원회의에서 "해방 이후 최악의 대법원장 조희대 씨는 물러나는 것이 맞는다고 본다"며 "대법원장이라는 사람이 어떻게 이런 사법 농단을 부끄럽지도 않게 맨얼굴로 할 수 있는가"라고 강도 높게 비난했다.  

김 대표는 "최근 조 대법원장 탄핵 이야기가 나오자마자 편법으로 법을 위반한 것"이라며 "대한민국 대법관들에게 조희대 대법원장이 잘못했다고 성명서를 내주기를 요구한다. 법관회의를 열어서 '조희대 나가라'고 결의해 주고 그렇지 않다면 적어도 이번 행위가 잘못됐다는 사법부의 판단을 내려달라"고 촉구했다. 

박지원 민주당 의원은 이날 언론 인터뷰에서 "민주당 상황은 조 대법원장을 탄핵하자는 것이 팽배하다"고 전했다. 박 의원은 "인사권자는, 임명권자는 대통령이고, 추천권자인 대법원장은 과정"이라며 "국민적 신망을 잃은 사법 정치인은 사법부를 위해서도 사퇴하고 나가야 한다. 안 하면 탄핵해야 한다"고 목소리를 높였다.

[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 19일 부산 동구 더불어민주당 부산시당에서 최고위원회를 열고 발언하고 있다. 2026.08.19 allpass@newspim.com

◆'청와대 패싱'이냐 '조희대 패싱'이냐

조 대법원장의 서면 제청이 논란이 된 이유는 조 대법원장이 대통령의 인사권을 무시한 '패싱' 행태를 보였다는 지적 때문이다. 조 대법원장은 5개월 넘게 이어진 대법관 공백 사태를 해소한다는 명분으로 대통령과의 협의가 이뤄지지 않은 상태에서 자신의 의중대로 대법관 후보를 추천했다. 

여권에서는 이 때문에 대법원장이 대통령의 인사권 행사를 정면으로 거스른 '대통령 패싱' 또는 '월권'이라고 주장하고 있다. 

반면 대법원은 청와대가 조 대법원장에게 이 대통령과의 면담 기회를 주지 않았다며 억울하다는 입장이다. 노경필 법원행정처장은 19일 국회 법제사법위원회에서 "정확히 말씀드리면 (이 대통령과) 만남의 기회가 없었다"며 "(청와대에 면담을) 요구했는데 안 됐다"고 밝혔다. 

서면 제청을 결정한 과정과 관련해 노 처장은 "청와대 민정수석실 측과 협의하는 과정 속에서 나왔다"며 "민정수석과 협의해서 서면 제청하는 방법을 합의했다"고 설명했다. 

조 대법원장은 20일 서울 서초구 대법원 청사로 출근하며 취재진과 만났지만 서면 제청과 관련해 이 대통령이 면담을 거부했느냐는 질문에 일절 답하지 않았다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 노경필 법원행정처장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.08.19 mironj19@newspim.com

◆李대통령 長考…대법관 임명동의안 제출 vs 반려 갈림길 

대통령이 제청된 후보를 반드시 임명해야 할 의무는 없다는 게 법조계 해석이다. 이 대통령 앞에는 대법관 임명동의안을 장기 유보하거나 반려하는 선택지와 함께 대법관 임명동의안 공을 국회로 넘기는 선택지가 놓여 있다. 

이 대통령이 제청 자체를 거부하거나 반려한다면 청와대와 사법부의 대치 국면이 장기화하고 대법관 공백으로 인한 사법 행정 마비에 대한 정치적 부담을 져야 한다.

일각에서는 이 대통령이 국회로 대법관 임명동의안을 보내는 간접 대응을 선택할 수도 있다는 관측이 나온다. 국회 인사청문 절차에서 후보자 자질과 도덕성을 검증하면서 자연스럽게 낙마시키면 정치적 부담을 덜 수 있다는 판단이다.

특히 대법관을 임명하려면 국회 동의를 얻어야 하기 때문에 표결 과정에서 과반이 넘는 161석을 보유한 민주당이 반대하면 임명동의안은 부결된다. 민주당이 이 대통령의 뜻에 맞춰 김 부장판사에 대한 임명동의안만 가결하고 손 부장판사에 대해서는 부결하는 방식이다. 

아니면 이 대통령이 김 부장판사 임명동의안만 국회로 보내는 선별 임명 선택지도 있다. 다만 국회에 임명동의안을 보내는 행위 자체가 대법원장의 독단적인 제청을 수용해 주는 선례가 될 수 있다는 점에서 쉬운 선택은 아니라는 의견도 있다. 

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 18일 청와대에서 을지국가안전보장회의(NSC)를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.19 photo@newspim.com

◆'사법부 독립 vs 인사권'…첨예한 정치적 파장과 후폭풍

청와대와 사법부의 갈등은 단순히 인사를 넘어 사법부의 독립성에 대한 헌법적 논쟁으로 번지는 양상이라 상당한 정치적 후폭퐁이 예상된다. 

여권은 이미 대법원장 탄핵까지 거론하며 압박 수위를 높이고 있다. 사법부 내부에서는 향후 대법관 교체 과정에서 대통령 영향력이 작용하거나 청와대 눈치를 봐야 하는 사법부 독립성 훼손을 우려하고 있다. 

법적으로는 조 대법원장의 서면 제청을 문제 삼기는 어렵다. 헌법 104조 2항은 대법관을 대법원장 제청으로 국회 동의를 얻어 대통령이 임명하도록 명시하고 있다. 대통령과 사전 협의해야 한다거나 대면 제청해야 한다는 법적 구속력이나 규정은 없다.   

이 대통령의 결단에 따라 향후 사법부와 관계설정은 물론 국정 운영에도 영향이 클 것으로 보인다. 이 대통령이 아직 사법 리스크를 완전히 해소하지 못한 상황에서 대법관 인사에 과도하게 개입하는 것으로 보일 수 있다는 점도 여간 정치적 부담이 아닐 수 없다. 

이 대통령과 청와대, 집권 여당인 민주당이 대법관 제청을 둘러싸고 사법부와의 갈등과 대립을 어떤식으로 풀어나갈지 초미의 관심사로 급부상했다.    

the13ook@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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