고동진 "김민석, 대법원장에 '조희대씨'…집권여당 대표의 품격 없는 모습"

AI 핵심 요약beta
- 고동진 의원은 20일 김민석 대표의 조희대 탄핵 거론을 비판했다.
- 고 의원은 조 대법원장 비하와 사퇴 압박은 품격 없는 언행이라 했다.
- 그는 권력이 커질수록 절제가 필요하다며 민주당을 겨냥했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 고동진 국민의힘 의원은 20일 김민석 더불어민주당 대표가 조희대 대법원장 탄핵을 거론한 데 대해 "집권여당 대표의 품격 없는 모습에 왜 국민이 대신 부끄러워해야 하느냐"며 비판했다.
고 의원은 이날 페이스북에 "대법원장을 '조희대씨'라고 부르고 사법부의 수장에게 사퇴를 압박하며 '퇴학을 구걸하는 불량학생' 운운하며 조롱하는 모습이 과연 집권여당 대표가 보여줄 정상적인 정치냐"며 이같이 밝혔다.
고 의원은 "조희대 대법원장이 무슨 법을 어겼느냐. 왜 탄핵 받아야 하느냐"라며 "누구처럼 범죄를 저질렀느냐, 누구처럼 헌법을 위반했느냐, 누구처럼 부정을 저질렀느냐"고 주장했다.
그는 "권력이 커질수록 말과 행동엔 더 큰 절제가 필요하다"며 "그런데 권력의 절제는 커녕 권력에 취해 사법부를 호령하려는 민주당 당대표 김민석님의 모습에 국민들께서 참으로 개탄스러워하실 것"이라고 했다.
앞서 김 대표는 전날 부산시당에서 열린 첫 공개 최고위원회의에서 "해방 이후 최악의 대법원장 조희대씨는 물러나는 것이 맞다"고 발언한 바 있다.
jeongwon1026@newspim.com