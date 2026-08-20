'TIGER 배당커버드콜액티브', 연초 이후 수익률 61.6% 기록

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 20일 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF 성과를 밝혔다
- 이 ETF는 연초 이후 분배금 포함 수익률 61.6%로 1위였다
- 월 분배금은 320원에서 375원으로 늘었고 액티브 운용했다
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월 분배금 1월 320원→7월 375원, 삼전닉스 비중 높여
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용의 'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF'가 연초 이후 국내 상장 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다.
20일 미래에셋자산운용에 따르면 한국거래소 기준 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF의 연초 이후 분배금 포함 누적 수익률은 61.6%다. 같은 기간 국내 상장 커버드콜 ETF 52종 가운데 1위다.
월 분배금은 지난 1월 320원에서 7월 375원으로 늘었다. 이 상품은 매월 최대 2% 수준의 분배금 지급을 추구하면서 기초자산의 자본차익과 월 현금흐름을 함께 확보하는 전략을 운용한다.
TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 배당 성장성을 고려한 종목 선정과 시장 상황에 따른 커버드콜 전략을 병행한다. 커버드콜은 주식 등 기초자산을 보유하면서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 확보하는 전략이다.
이 상품은 시장 환경에 따라 콜옵션 매도 비중과 행사가를 조정하는 액티브 방식으로 운용한다. 상승장이 예상될 경우 옵션 매도 비중을 낮춰 기초자산 가격 상승에 참여할 수 있는 비중을 높이는 방식이다.
포트폴리오는 산업 성장성, 배당 성장성, 자사주 매입 등을 고려해 구성한다. 주요 편입 종목은 삼성전자 27.23%, SK하이닉스 24.08%, 삼성전자우 4.54% 등이다. 코스피200보다 적은 약 90개 종목에 투자하며 배당수익률이 높은 우선주도 포트폴리오에 포함한다.
이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 배당 성장 가능성이 높은 국내 우량기업을 선별 투자하면서 탄력적인 옵션 전략을 통해 자본차익과 월분배를 동시에 추구하는 상품"이라며 "앞으로도 총수익률과 분배금 성장을 바탕으로 투자자들이 월배당 투자를 지속할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com