미래에셋자산운용, 'TIGER 코스닥액티브 ETF' 8월 수익률 23.6% 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋운용 TIGER 코스닥액티브 ETF가 11일 8월 수익률 23.6%를 기록했다
- 같은 기간 코스닥 지수 19.2%를 웃돌며 4.4%포인트 초과했다
- 반도체·바이오·소비재·산업재로 분산해 상승장 대응했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 미래에셋자산운용의 'TIGER 코스닥액티브 상장지수펀드(ETF)'가 8월 들어 코스닥 지수 상승률을 웃도는 수익률을 기록했다.
12일 한국거래소에 따르면 지난 11일 기준 'TIGER 코스닥액티브 ETF'의 8월 수익률은 23.6%다. 같은 기간 코스닥 지수는 19.2% 상승하며 약 4.4%포인트 초과 성과를 기록했다.
'TIGER 코스닥액티브 ETF'는 지난 6월 2일 상장한 액티브 ETF로 코스닥지수를 비교지수로 삼아 초과 성과를 추구한다. 성장 잠재력이 높은 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하되 특정 소수 종목에 과도하게 집중하기보다 핵심 섹터 내 여러 종목을 균형 있게 편입해 개별 종목 리스크를 관리하는 전략을 활용한다.
최근 성과의 배경에는 코스닥 반등 국면에서의 섹터 다변화 전략이 자리하고 있다. 'TIGER 코스닥액티브 ETF'는 반도체 소부장뿐만 아니라 소비재, 바이오, 산업재 등으로 투자 영역을 확장하고 있다.
주요 편입 종목은 제주반도체, 티에스이, 엠케이전자, 샘씨엔에스, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주를 비롯해 파마리서치, 알지노믹스, 올릭스, 리가켐바이오 등 바이오 종목과 제닉, 글로벌텍스프리, 펌텍코리아, 코스메카코리아 등 소비재 관련 종목, 인텔리안테크, 대명에너지, 비에이치아이 등 산업재 관련 종목까지 고르게 편입하고 있다.
정원택 미래에셋자산운용 주식운용3본부 본부장은 "현재 코스닥은 반등 초기 국면으로 판단해 섹터와 종목을 폭넓게 분산하고, 향후 주도주가 부각되면 포트폴리오를 압축해 초과성과를 추구할 계획"이라며 "코스닥 상승장에서 주도주를 선별해 시장 대비 초과성과를 추구하는 투자자라면 'TIGER 코스닥액티브 ETF'가 좋은 선택지가 될 수 있다"고 설명했다.
winter1004@newspim.com