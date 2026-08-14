미래에셋자산운용, TIGER 200 ETF 개인 순매수 1조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋 TIGER 200 ETF가 14일 개인 순매수 1조원을 넘겼다.
- 13일 기준 연초 이후 개인 순매수액은 1조371억원이었다.
- 연초 이후 수익률 78%로 코스피200 ETF 중 1위를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 미래에셋자산운용의 'TIGER 200 ETF'의 연초 이후 개인 순매수액이 1조원을 돌파했다.
14일 한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 TIGER 200 ETF의 연초 이후 개인 순매수액은 1조371억원으로 집계됐다. 개인 투자자들의 자금 유입이 이어지면서 순자산은 10조3539억원으로 확대됐다.
연초 이후 수익률은 78%로 국내 상장 코스피200 추종 상장지수펀드(ETF) 가운데 1위를 기록했다. 미래에셋자산운용은 낮은 보수와 운용성과, 높은 유동성을 바탕으로 장기·적립식 투자 수요가 유입되고 있다고 설명했다.
최근 개별 종목과 특정 업종의 변동성이 확대되면서 시장 전반에 분산 투자할 수 있는 대표지수 ETF에 대한 관심도 높아지고 있다. 특정 종목이나 업종에 대한 투자 부담을 줄이면서 국내 증시 전반에 투자할 수 있다는 점이 장기 투자 수요를 끌어들이고 있다는 분석이다.
TIGER 200 ETF는 국내 대표 주가지수인 코스피200을 추종한다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 반도체, 자동차, 금융, 산업재, 통신 등 국내 주요 업종에 분산 투자한다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "TIGER 200 ETF는 낮은 보수와 우수한 운용성과, 높은 유동성을 두루 갖춘 대표지수 ETF"라며 "국내 증시에 장기·적립식으로 투자하고자 하는 투자자들에게 효과적인 투자 수단이 될 수 있다"고 말했다.
winter1004@newspim.com