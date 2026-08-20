투교협, 국민·퇴직·개인연금 아우른 '연금 로드맵 360' 공개

AI 핵심 요약beta
- 투교협이 20일 연금 로드맵 360을 공개했다.
- 국민연금·퇴직연금·개인연금을 점검하도록 했다.
- 노후소득 계획과 인출전략 정보를 담았다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 투자자교육협의회(투교협)가 국민연금과 퇴직연금, 개인연금을 한자리에서 점검하고 목표 노후소득에 맞춰 연금 계획을 설계할 수 있도록 돕는 웹북 콘텐츠 '연금 로드맵 360'을 제작·공개한다.
투교협은 20일 '연금 로드맵 360'을 통해 연금 적립 규모뿐 아니라 은퇴 이후 매달 얼마를 얼마나 오랫동안 받을 것인지까지 고려해 노후소득 계획을 세울 수 있도록 관련 정보를 제공한다고 밝혔다.
콘텐츠는 ▲연금플랜의 필요성 ▲국민연금 ▲퇴직연금과 개인연금 ▲기타연금과 인출전략 등 4개 파트, 총 30편으로 구성됐다.
기타연금과 인출전략 파트에서는 주택연금과 농지연금, 건강보험료 대책, 연금 인출 과정에서의 리스크 관리 등을 다룬다.
연금의 준비·적립·운용·인출 등 생애주기 전 과정에 필요한 내용도 포함했다. 각 연금제도의 구조와 관리 방법, 절세 전략, 연금별 특징과 장단점, 은퇴 이후 인출 방법 등을 하나의 흐름으로 구성해 이용자가 자신의 연금계획을 점검할 수 있도록 했다.
실제 사례를 활용해 연금 제도를 개인 상황에 적용할 수 있도록 구성했으며 2026년 개정된 제도를 반영한 기준과 수치도 적용했다. 이를 통해 현재 연금 준비 수준과 추가로 준비해야 할 부분을 점검할 수 있도록 했다는 게 투교협의 설명이다.
이창화 금융투자교육원장은 "연금은 은퇴 후 필요자금을 마련하는 것으로 장기적으로 운용해야 하는 만큼 연금을 어떻게 운용하는지에 따라 복리효과에 의해 결과가 크게 달라질 수 있다"며 "이번 콘텐츠가 막연했던 노후 준비를 각자의 상황에 맞는 구체적인 계획으로 바꾸는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
'연금 로드맵 360'은 이날부터 투교협 홈페이지와 네이버, 다음, 페이스북 등을 통해 매주 화·목요일 1편씩 순차 공개된다. Npay 머니스토리에서는 매주 목요일 1편씩 제공된다.
dconnect@newspim.com