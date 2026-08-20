오세훈 "용산공원 주택공급 동의하면 역사의 죄인"…김윤덕과 '평행선'

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20일 김윤덕 장관과 회동

용산공원 내 방위사업청 부지·장교 숙소 주택공급도 반대

용산국제업무지구 공급 규모도 평행선..."추후 논의"

민간 정비사업 용적률·청년 대상 주택 대출 규제 완화 제안

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 오세훈 서울시장은 김윤덕 국토교통부 장관과 회동한 뒤 용산공원 내 주택 공급에 대해 강한 반대 입장을 밝혔다.

오 시장은 20일 오전 서울시청에서 김 장관과 회동한 뒤 백브리핑에서 "용산공원 내 주택 공급에 동의하는 것은 서울시장으로서 역사의 죄인으로 남는 결과를 초래할 것"이라며 "어떤 경우에도 서울시는 동의할 수 없다는 입장을 분명히 말씀드렸다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울시청에서 김윤덕 국토교통부 장관과 회동 후 백브리핑을 하고 있다. 오 시장은 회동에서 용산공원 내 주택공급에 대한 반대 입장을 밝혔다. 2026.08.20 krawjp@newspim.com

그는 "결론적으로 용산공원에 대해서는 평행선이다"며 "용산공원은 서울시민들의 삶의 질의 공간, 여가공간, 남산부터 한강까지 이어지는 녹지축으로 주요 부분을 이루고 있어 제한된 면적이라도 주거 용도로 전용하는 것은 동의하기 어렵다고 말씀드렸다"고 덧붙였다.

오 시장은 용산공원 내 주택 공급과 관련해 정부의 구체적인 입장이 아직 정해지지 않았다고 밝혔다. 그는 "어디를 염두에 두고 있는지 물었는데, 확정된 입장은 없다는 게 국토부의 공식 입장이었다"며 "아직도 고민 중이라는 정도의 입장을 확인했다"고 부연했다.

용산공원 내 방위사업청 부지와 군인아파트, 장교 숙소 등을 주택 공급 부지로 검토하겠다는 정부 입장에 대해서도 반대 의사를 분명히 했다.

오 시장은 "녹지 면적만 공원화한 게 아니라 해당 부지도 본체 부지로 공원화하기로 한 곳"이라며 "본체 부지 전체를 공원화하겠다는 것이 특별법의 취지인데, 건축물이 들어선 곳은 공원화할 필요가 없다는 주장에는 동의할 수 없다"고 지적했다.

그는 용산공원 외에 국군재정관리단(경리단) 부지와 엔틱가구거리 인근 외교부 주차장, 후암동 한국은행 생활관 등을 주택 공급 대안 부지로 제시했다. 이들 부지는 지난 18일 오 시장이 용산구를 지역구로 둔 권영세 국민의힘 의원과 면담하는 과정에서도 대안으로 거론된 곳이다.

오 시장은 "여러가지 교통 대책이나 상하수도를 비롯한 도시 기반시설 설치 문제에 대해 전향적으로 적극 검토하고 도와드릴 용의가 있다고 역제안했다"며 "검토해주실 것으로 생각한다"고 전했다.

용산국제업무지구 내 주택공급 규모에 대해서는 추후에 논의를 이어가기로 합의했다. 해당 부지에 서울시는 8000가구, 정부는 1만가구 공급을 주장하고 있다.

오 시장은 김 장관에게 조합원 지위양도 제한 완화, 민간 정비사업 용적률 1.2배까지 완화, 재개발 임대주택 의무비율 조정 필요성을 주장했다. 이는 지난 18일 오 시장이 국무회의에서 정부에 건의한 사항이다.

그는 청년 대상 주택 대출 규제를 완화하는 방안을 제안했다. 디딤돌대출 대상 주택은 9억원 이하, 대출 한도는 6억원으로 상향하는 방안을 제시했다. 또 정부가 지난 13일 발표한 비아파트 전용 청년미래보금자리론 대상은 아파트로 확대하고 대상 주택을 4억원 이하에서 8억원 이하로 상향할 것을 요청했다.

krawjp@newspim.com